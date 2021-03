Stop agli spostamenti verso seconde case, fine anche agli esami ed ai corsi di teatro, lingua e per la patente. Una nuova ordinanza, la numero 9, da parte di Palazzo Santa Lucia limiterà ulteriormente dunque, e fino a Pasqua, le attività in tutta la regione. Lo ha annunciato la stessa presidenza regionale, anticipando il contenuto dell'ordinanza che sarà firmata stasera ed entrerà in vigore già da domani.

A partire da domani, martedì 16 marzo, e fino al 3 aprile, sarà dunque:

vietato lo svolgimento in presenza delle attività didattiche e formative e relative prove di verifica e di esame, anche inerenti ai corsi di lingua, teatro e simili . Le attività di formazione professionale si svolgono in presenza soltanto ove detta modalità sia indispensabile e in ogni caso nei limiti previsti dall'articolo 25 comma 7 del Dpcm 2 marzo 2021;

Inoltre, spiega la Regione Campania, a partire da venerdì 18 marzo 2021 e fino al 5 aprile 2021:

sono vietati gli spostamenti dal Comune di residenza, domicilio o dimora abituale sul territorio della Campania verso le seconde case in ambito regionale, salvo che per comprovati motivi di necessità o urgenza e comunque per il tempo strettamente indispensabile;

Limiti anche al trasporto locale, con il "coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento". Servizi che dunque saranno rimodulati per garantire la copertura giornaliera. L'ordinanza, che è la numero 9 del 2021 e la 108a da inizio pandemia, sarà firmata nelle prossime ore.