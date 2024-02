La scomparsa, le ricerche, il ritrovamento del corpo: cosa non torna nella vicenda di Antonella Di Massa a Ischia Antonella Di Massa, 51 anni, è scomparsa il 17 febbraio a Casamicciola, sull’isola di Ischia. Il suo corpo è stato ritrovato oltre 10 giorni dopo a Succhivo, dove era stata avvistata l’ultima volta e dove si erano concentrate le ricerche, dagli inviati di “Chi l’ha visto?”. Tanti i punti ancora da chiarire. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Tante domande e riposte ridotte all'osso, al momento, intorno alla morte di Antonella Di Massa. La donna, 51 anni, scomparsa il 17 febbraio dalla sua abitazione a Casamicciola, sull'isola di Ischia, è stata trovata morta ieri, mercoledì 28 febbraio, da due inviati della trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?", che hanno scoperto il cadavere a Succhivo, frazione di Serrara Fontana, proprio a poche centinaia di metri dal luogo in cui era stata rinvenuta la sua automobile e nella zona in cui, per svariati giorni, si sono concentrate la ricerche di forze dell'ordine e volontari.

La scomparsa: Antonella Di Massa filmata da una telecamera

Antonella Di Massa, 51 anni, sposata e madre di due figlie, sparisce, come detto, nel pomeriggio di sabato 17 febbraio quando la donna, dopo aver svolto alcune commissioni, esce nuovamente di casa, a Casamicciola, alla guida della sua Fiat Panda bianca. Le tracce della 51enne si perdono fino all'indomani, quando la sua automobile viene ritrovata nei pressi della chiesa di Succhivo, a Serrara Fontana: all'interno ci sono tutti i suoi effetti personali. Non solo: la donna viene immortalata da una telecamera posta in strada, proprio nei pressi della chiesa: indossa un piumino nero con il cappuccio calato sulla testa e, in mano, stringe una busta di plastica.

Le ricerche: utilizzati droni, elicottero con scanner termico e cani

Dopo il ritrovamento dell'auto, le immagini della telecamera e alcuni testimoni, che riferiscono di aver visto Antonella, la macchina delle ricerche si avvia a pieno ritmo. A cercare la 51enne ci sono i carabinieri, i cani molecolari, i droni della Protezione Civile, del Soccorso Alpino e Speleologico dei vigili del fuoco, un elicottero della Guardia di Finanza con scanner termico e numerosi volontari di associazioni del territorio. Le ricerche, però, non producono alcun risultato e dopo circa una settimana vengono interrotte.

Il ritrovamento: il corpo nella stessa zona in cui è stata vista l'ultima volta

Il tragico epilogo della vicenda è arrivato ieri, mercoledì 28 febbraio, 11 giorni dopo la scomparsa: inviati della trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?" scoprono il cadavere di Antonella Di Massa in un terreno privato a poche centinaia di metri dal luogo in cui è stata rinvenuta l'auto della 51enne e dove la donna è stata ripresa dalla telecamera di sorveglianza. Proprio in quello stesso luogo nel quale, per giorni, si sono concentrate le infruttuose ricerche. Sul cadavere della 51enne è stata disposta l'autopsia: non si esclude nessuna ipotesi, ma dai primi accertamenti non si esclude che Antonella Di Massa possa essere morta, al momento del ritrovamento del corpo, nelle precedenti 24 ore.