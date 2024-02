Antonella Di Massa, il giornalista che ha scoperto il corpo a Ischia: “Uno choc, non pensavamo fosse morta” Parla l’inviato di “Chi l’ha visto?” che ha scoperto il cadavere di Antonella Di Massa, la donna di 51 anni scomparsa il 17 febbraio a Ischia e trovata morta oggi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Il cadavere di Antonella Di Massa, la 51enne scomparsa lo scorso 17 febbraio a Casamicciola, sull'isola di Ischia, è stato trovato oggi, mercoledì 28 febbraio, da due inviati della trasmissione televisiva "Chi l'ha visto?" – Francesco Paolo Del Re e Marco Monti: il corpo è stato rinvenuto in un terreno privato a Succhivo, frazione di Serrara Fontana in cui la donna era stata vista per l'ultima volta. All'Adnkronos, proprio l'inviato Del Re, ha parlato del ritrovamento del cadavere: "Onestamente non ci aspettavamo un esito così drammatico di questa vicenda, siamo rimasti molto scioccati. La nostra speranza era quella che Antonella avesse lasciato l'isola da sola con un traghetto, non ci aspettavamo che fosse morta".

"Anche noi, come hanno fatto tutti in questi giorni, siamo entrati e in quella proprietà privata, sotto degli alberi di arance, abbiamo trovato il corpo senza vita di Antonella – racconta ancora l'inviato di "Chi l'ha visto?". – La cosa strana è che in quel pezzo di terra era entrata un sacco di gente ma nessuno aveva notato il corpo della donna".

Sul ritrovamento di Antonella Di Massa, sempre all'Adnkronos, ha parlato anche la storica conduttrice di "Chi l'ha visto?", la giornalista Federica Sciarelli, che ha dichiarato: I miei inviati sono rimasti scioccati, avevamo sentito ieri il padre e siccome si erano fermate le ricerche le abbiano continuate noi e alla fine l'abbiamo trovata noi".