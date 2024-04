La sorella di Antonella Di Massa a Chi l’ha visto: “Gesto estremo? Fatico a crederci”

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

“Sono ancora incredula. Ho tante perplessità su come le indagini stanno presentando come è iniziata questa vicenda. È come se stessimo parlando di due persone differenti. Come se la mia Antonella fosse una persona completamente diversa dall'Antonella che i filmati, le prove, le testimonianze ci narrano. Era così attenta agli altri. Anche a casa mia mi chiedeva se poteva prendere un bicchiere d'acqua. Una persona così delicata nei rapporti con gli altri che poi fa qualcosa di così forte contro sé stessa e gli altri che le vogliono bene. Il gesto estremo? Faccio una fatica enorme a crederci”.

Sono le parole a “Chi l'ha visto?” di Mariella, sorella di Antonella Di Massa, la donna di 51 anni trovata morta a Ischia il 28 febbraio scorso dopo 11 giorni di ricerche. La sorella Mariella è intervenuta stasera per la prima volta alla trasmissione di Rai Tre, raccontando anche della vita della sorella, piena di interessi. “Antonella ci si dava una mano con i genitori – dice Mariella – aveva le ragazze, le piccole grandi cose della quotidianità, di chi porta avanti la famiglia e le proprie attività”.

La sorella ha partecipato alle ricerche: "Sono stata lì, non c'era"

La stessa Mariella ha partecipato alle ricerche: “Sabato e domenica sono andata lì – in riferimento al posto dove è stata ritrovata – mi sono fermata esattamente lì”. E di Antonella non c'era traccia.

Antonella, secondo i primi esami medici, sarebbe deceduta tra le 24 e le 48 ore precedenti. Il suo corpo è stato ritrovato in una zona che era stata battuta più volte in precedenza dai ricercatori. Una storia ancora avvolta nel mistero, sulla quale si interrogano amici e familiari, ancora scossi dal lutto.

Le nuove immagini delle telecamere

La trasmissione di Federica Sciarelli nella puntata del 27 marzo aveva mandato in onda un altro video, registrato dalla telecamera interna di un'attività commerciale, in cui si vede Antonella che compra la bottiglia di antigelo. Nel corso della puntata è stata affrontata anche la questione relativa all'avvistamento, da parte di alcuni giovani, di una donna stesa sul marciapiede con un cappuccio sul volto il 25 febbraio; i ragazzi, credendo che fosse morta, avevano chiamato i carabinieri ma al loro la donna era scomparsa.

La sorella Mariella: “Nessuno l'ha trovata per 11 giorni, come è possibile”

La sorella Mariella ha poi aggiunto a "Chi l'ha visto?":

“Non mi do nessuna spiegazione. Soprattutto su quei maledetti 11 giorni, come è stato possibile che un'unica persona in un piccolo borgo dove tutti si conoscono e sanno di tutti, che una persona sia entrata in quella zona e che nessuno l'abbia vista passare? Tutto quel dispiegamento di forze e mezzi. Nell'ipotesi che lei stesse lì volontariamente, come ha potuto evitare, droni, cani, forze dell'ordine? Come avrebbe potuto essere lì, se così tante persone l'hanno cercata? O si era allontanata, ma poi come era uscita? Sono 11 giorni che ci gettano nello sconforto totale. In quegli 11 giorni poteva essere aiutata e portata a casa”.