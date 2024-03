Antonella Di Massa, in un video la donna compra il liquido antigelo, poi trovato vicino al cadavere Nella puntata di “Chi l’ha visto?” andata in onda mercoledì 27 marzo, sono emersi nuovi dettagli su Antonella Di Massa, scomparsa a Ischia e trovata morta 10 giorni dopo: in un video, si vede la donna acquistare il liquido antigelo poi trovato accanto al cadavere. C’è poi anche il mistero su una donna, vista sdraiata su un marciapiedi una settimana dopo la scomparsa della 51enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Non c'è ancora una risposta alla domanda "Com'è morta Antonella Di Massa?". La donna, scomparsa il 17 febbraio da Casamicciola, a Ischia, è stata trovata cadavere dagli inviati di "Chi l'ha visto?" il successivo 28 febbraio a Succhivo, altra zona dell'isola in cui era stata avvistata l'ultima volta. E proprio la trasmissione televisiva di Rai Tre, durante la puntata andata in onda mercoledì 27 marzo, è tornata a parlare della vicenda della 51enne. In particolare, nel corso della puntata è stato mostrato un video in cui si vede chiaramente Antonella Di Massa mentre compra, in un negozio dell'isola, una bottiglietta di liquido antigelo; la stessa bottiglietta che poi è stata ritrovata sul cadavere della 51enne, nella mano destra.

A proposito del liquido antigelo, Domenico Raco, marito di Antonella, collegato in diretta da Ischia insieme all'inviato di "Chi l'ha visto?" Francesco Paolo Del Re – che il 28 febbraio, insieme a Marco Monti, ha rinvenuto il cadavere – ha espresso le sue perplessità, rigettando ancora una volta l'ipotesi del suicidio: "Se Antonella avesse voluto togliersi la vita e avesse fatto qualche ricerca, avrebbe saputo che il liquido antigelo non è un modo indicato per farla finita. È doloroso".

Nel corso della puntata di "Chi l'ha visto?", poi, è stata affrontata anche un'altra questione relativa alla morte di Antonella Di Massa. Circa una settimana dopo la scomparsa, precisamente alle prime luci del 25 febbraio, quando le ricerche erano state interrotte da poco, alcuni ragazzi, proprio a Succhivo, dove Antonella è stata avvistata per l'ultima volta e dove è stato rinvenuto il suo cadavere, hanno visto una donna stesa sul marciapiedi, con il volto coperto da un cappuccio. Temendo potesse essere morta, i ragazzi hanno allertato i carabinieri: tornati sul posto, della donna non vi era più traccia.

In un video di quella notte, immortalato dalle telecamere di videosorveglianza, le stesse che hanno immortalato la 51enne per l'ultima volta – si vedono i militari cercare quella donna misteriosa, senza successo: si trattava di Antonella Di Massa? Nel corso della puntata di "Chi l'ha visto?" è stato dunque lanciato un appello, soprattutto da Domenico Raco: esisterebbe una foto di quella donna sdraiata sul marciapiedi, che il marito di Antonella vorrebbe visionare per capire se potesse effettivamente trattarsi della moglie.