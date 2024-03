Gli amici di Antonella Di Massa, morta a Ischia, a Chi l’ha Visto: “Chiunque l’abbia vista ora parli” La trasmissione di Rai3 “Chi l’ha visto” torna a occuparsi del caso della donna trovata morta a Ischia (Napoli). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

Gli amici di Antonella Di Massa non sanno darsi pace. Com'è morta? Cosa è accaduto in questi 10 giorni? Ma soprattutto perché è successo? Perché andare a Succhivo, una frazione dell'isola di Ischia dove non era una habitué, perché comprare del liquido antigelo come alcuni testimoni dicono?

«Perché restare lì, al freddo, alla pioggia – si chiede Valentina, amica della donna, ai microfoni della trasmissione di Rai3 "Chi l'ha visto" ,i cui reporter materialmente hanno trovato il cadavere della donna durante un servizio sulla sua scomparsa -. Da sola il freddo, con la pioggia? Non era sola, io ho il pensiero che qualcuno l'abbia aiutata a nascondersi».

Giuseppe che Antonella la conosceva da una vita continua a dire che è strano vederla a Succhivo che si copre – la circostanza emerge da alcune telecamere private di videosorveglianza. «Ma poi perché non è stata trovata a Succhivo che è un fazzoletto di terra? È strano. Era ospitata in una casa?». Il marito, Domenico Raco, ha lanciato un appello: "Se qualcuno sa o ha visto qualcosa, contatti le forze dell'ordine. Dobbiamo capire cosa è successo".