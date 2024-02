Antonella Di Massa, 51 anni, scomparsa da un giorno a Ischia: trovata l’auto, ricerche in corso La donna è scomparsa nel pomeriggio di ieri, sabato 17 febbraio, a Casamicciola: la sua auto è stata poi ritrovata, ma di lei nessuna traccia. Diffuso anche un filmato che ritrae la 51enne nella tarda mattinata di oggi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono ore di apprensione, sull'isola di Ischia, per le sorti di Antonella Di Massa, una donna di 51 anni della quale non si hanno più notizie dal pomeriggio di ieri, sabato 17 febbraio. Intorno alle 18 di ieri, infatti, la 51enne – sposata e con due figli – si è allontanata dalla sua abitazione, nel Comune di Casamicciola, a bordo della sua automobile, una Fiat Panda bianca; la vettura è stata poi ritrovata, piena dei suoi effetti personali, in un parcheggio nella frazione di Succhivo, nel Comune di Serrara Fontana.

Antonella Di Massa ripresa oggi da una telecamera in strada

Segnali di Antonella Di Massa si sono avuti nella tarda mattinata di oggi, domenica 18 febbraio, quando sono stati diffusi dei frame, estrapolati da una telecamera di sorveglianza posta in strada, che inquadrano la donna mentre, intorno alle 12 di oggi, si incammina verso un sentiero adiacente alla chiesa di Succhivo; la 51enne indossava un giubbotto nero con il cappuccio alzato sul capo e portava un sacchetto bianco di plastica in mano.

La famiglia di Antonella Di Massa ha denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine, che hanno avviato le ricerche, alle quali stanno partecipando anche numerosi volontari, che si stanno avvalendo anche dell'ausilio di droni; alle ricerche sta partecipando anche una motovedetta della Capitaneria di Porto dell'isola.