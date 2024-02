Il caso di Antonella Di Massa a Chi l’ha visto?: “Il corpo trovato a 3 metri dalla strada” Il caso di Antonella Di Massa scomparsa a Ischia a Chi l’ha visto: “Il corpo trovato in un campo abbandonato, in mezzo agli alberi di arance. La porta era aperta” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Chi l'ha visto?

È stato ritrovato a 3 metri dalla strada di Succhivo, località di Serrara Fontana, il corpo di Antonella Di Massa, 51enne di Casamicciola, sull'isola di Ischia, scomparsa nel nulla il 17 febbraio scorso e cercata inutilmente per 12 giorni anche con elicotteri, droni termici e cani molecolari. A fare il ritrovamento sono stati due inviati di “Chi l'ha visto?”, Francesco Paolo Del Re e Marco Monti, nella giornata di oggi, mercoledì 28 febbraio 2024. Il caso è stato trattato dalla trasmissione di Rai Tre, condotta da Federica Sciarelli, nella puntata della sera.

"Il corpo era a 3 metri dalla strada"

“Il corpo – ha spiegato il giornalista Francesco Paolo Del Re, durante la trasmissione – era in un campo abbandonato, in mezzo agli alberi di arance. La porta era aperta, la proprietà è incolta e piena di rovi. Il corpo di Antonella era sdraiato per terra. In mano aveva una bottiglietta, un recipiente come quelli per contenere l'olio delle automobili. C'era la borsa blu vista nelle immagini delle telecamere. Sappiamo che le chiavi dell'auto erano in tasca”. La donna, secondo la ricostruzione della trasmissione, sarebbe stata ritrovata a 20 metri dove era stata vista ultima volta da una persona la mattina di sabato 17 poco dopo mezzogiorno.

Il particolare del sacco nero

“Ma c'è un particolare che ci ha lasciato perplessi – hanno aggiunto gli inviati – Una busta nera dell'immondizia. Un sacco nero sotto e sopra il corpo”. Chi l'ha visto ha sentito anche il nipote del proprietario 93enne del campo. Sono venuti a fare ricerche qui?, hanno chiesto i giornalisti. “Sì – ha risposto l'intervistato – lunedì o martedì scorso sono passati ragazzi di 25-30 anni, mi hanno chiesto e io gli ho indicato un pollaio qui sopra dismesso. Ma si sono fermati a 2 metri dal posto. Via Vecchia Panza Sant'Angelo”. L'uomo ha poi aggiunto di pensare che “al 90% si presume che il corpo non era qui dall'inizio”.

L'amico di famiglia: “Siamo molto scossi”

Alla trasmissione è intervenuto anche un amico di famiglia: “È un epilogo che colpisce tutta la comunità – ha detto – Con Antonella abbiamo vissuto l'alluvione 2009, il terremoto 2017 e poi l'alluvione del 2022. Antonella ha voluto assaporare la solitudine. Chiedo a tutti adesso: è il momento delle lacrime e delle preghiere e del silenzio e del rispetto per Casamicciola. Ci ha voluto dare un messaggio: se trovate una persona in difficoltà le dovete stendere una mano. Sono 12 giorni, chi ha visto qualcosa contatti le forze dell'ordine. È giusto che Antonella abbia verità”.