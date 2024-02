La storia di Antonella Di Massa, trovata morta a Ischia dopo 12 giorni di ricerca: disposta autopsia La Procura ha disposto l’autopsia sul corpo di Antonella Di Massa, ritrovato ieri da due inviati di “Chi l’ha visto?”: era a 3 metri dalla strada. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

63 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto Chi l'ha visto?

Sarà l'esame autoptico disposto dalla Procura della Repubblica a chiarire i motivi della morte di Antonella Di Massa, 51enne di Casamicciola, sull'isola di Ischia, sposata e madre di due figlie, scomparsa da casa la mattina del 17 febbraio dopo aver fatto la spesa. La donna è stata cercata per 12 giorni dalle forze dell'ordine, con l'ausilio di vigili del fuoco, protezione civile e alpini, utilizzando anche elicotteri, droni, scanner termici e cani molecolari, ma senza trovare nulla. Ieri, infine, il ritrovamento da parte di due inviati della trasmissione “Chi l'ha visto?” di Rai Tre.

Il corpo ritrovato dagli inviati di Chi l'ha visto?

Il corpo era in un campo abbandonato a Succhivo, località di Serrara Fontana, in un aranceto, a 300 metri da dove aveva lasciato l'auto parcheggiata, dove era stata inquadrata per l'ultima volta dalle telecamere di videosorveglianza, sabato 17 febbraio scorso, e a 3 metri dalla strada, via Vecchia Panza Sant'Angelo. La donna, secondo quanto riportato dai giornalisti di Chi l'ha visto?, aveva una bottiglietta in mano, mentre accanto c'era la busta azzurra inquadrata anche dalle telecamere. Vicino al corpo anche un sacco di plastica nero. Gli investigatori non escludono che possa essere morta entro le ultime 24 ore dal ritrovamento.

La Procura ha disposto l'autopsia

Sulla vicenda restano tanti interrogativi ancora da chiarire. Come e quando è morta Antonella? Dove è stata durante i 12 giorni di ricerca? Tutte domande alle quali cercheranno di rispondere gli investigatori. La Procura ha disposto l'autopsia, così come gli accertamenti dei carabinieri del SIS, la sezione investigazioni scientifiche, potranno dare ulteriori informazioni. Tra le ipotesi al momento non si esclude quella di un gesto volontario.

La zona dove è stato ritrovato il corpo, che da Panza arriva fino a Sant'Angelo, è stata battuta più volte in questi giorni dalle squadre di soccorso. Alle ricerche ha partecipato attivamente anche il marito di Antonella, Domenico, maresciallo dell'Esercito.

Foto Chi l'ha visto?

La donna ripresa dalle telecamere prima di scomparire

La 51enne, secondo quanto ricostruito da Chi l'ha visto?, è stata ripresa da diverse telecamere il 17 febbraio, prima di scomparire nel nulla. Antonella sarebbe andata a fare la spesa la mattina, prima in un negozio di frutta, poi in una macelleria, dove avrebbe anche conversato tranquillamente. Sarebbe poi tornata a casa, dove avrebbe salutato le figlie e lasciato la spesa, prima di uscire di nuovo attorno alle ore 11,00, con la sua Fiat Panda bianca. Il marito non era in casa, ma in Calabria da parenti.

Avrebbe, quindi, lasciato la sua auto in un parcheggio di Succhivo, a 11 chilometri di distanza da casa, dopo circa un'ora, attorno a mezzogiorno. Qui, una telecamera del parcheggio ha ripreso una donna uscire dal parcheggio con un giubbino blu e una borsa di plastica azzurra. Ma la donna non è stata mai ripresa in volto e la telecamera non ha ripreso il momento del parcheggio. La donna viene poi ripresa da un'altra telecamera vicino alla Pro Loco, mentre cammina, poi torna indietro, poi entra in un vicoletto, dal quale esce dopo 6 minuti. In via Succhivo viene vista da un bigliettaio del bus in pensione: “Scendeva di qua incappucciata – ha raccontato l'uomo a Chi l'ha visto? e per evitarci è andata qui dietro. Ho pensato: si nasconde”. Poi, la donna è scomparsa nel nulla. In serata, il marito preoccupato invia la figlia a sporgere denuncia di scomparsa.

Le ricerche e le indagini delle forze dell'ordine

Sono partite le ricerche. La macchina è stata ritrovata chiusa. All'interno c'era il cellulare spento. I carabinieri hanno ascoltato amici e conoscenti per cercare di ricostruire le ultime ore di Antonella prima della scomparsa. Tra queste anche un amico con il quale si messaggiava spesso e si sarebbe vista il giorno prima della scomparsa. L'uomo, sentito da Chi l'ha visto? si è detto affranto e basito per l'accaduto.