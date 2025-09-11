La scaletta del concerto 2025 di Nino D’Angelo in Piazza Plebiscito: l’ordine delle canzoni a Napoli

Tutto pronto a Napoli per i due concerti di Nino D’Angelo (11 e 12 settembre) per il tour estivo “I miei meravigliosi anni ’80 estate 2025”. La scaletta e l’ordine di uscita delle canzoni.

Nino D’Angelo

Tutto pronto a Piazza del Plebiscito, nel cuore di Napoli, per i due concerti di Nino D'Angelo: davanti alla Basilica reale pontificia di San Francesco di Paola, gioiello dell'architettura neoclassica italiana, il concerto si preannuncia come uno dei più attesi dell'anno. Da sempre, infatti, Nino D'Angelo riesce a portare in piazza e negli stadi decine di migliaia di persone, e i suoi concerti fanno sempre il tutto esaurito in qualunque periodo dell'anno.

Due le date: giovedì 11 e venerdì 12 settembre, per un concerto che si annuncia epocale. Il tour estivo “I miei meravigliosi anni ’80 estate 2025” partito settimane fa a Palermo arriva dunque a Napoli, e la città come sempre si fa trovare pronta. Sul palco tutte le hit di Nino D'Angelo che hanno caratterizzato gli Anni Ottanta, e non solo.

La scaletta del concerto di Nino D'Angelo in Piazza del Plebiscito l'11 e 12 settembre

Questa la scaletta probabile dei due concerti di Nino D'Angelo in Piazza del Plebiscito giovedì 11 e venerdì 12 settembre: l'ordine esatto non è stato comunicato dall'artista, e potrebbe prevedere ospiti a sorpresa ed altre apparizioni sul palco.

Batticuore

Fotoromanzo

Vedrai

Dint’ ‘e mane

Via Torino, 3

P’e mme, tu si

Mio caro pubblico

Che si pe mme

Notte in bianco

Fantasia

Cenere d’amore

Amore e pensiero

Mente-cuore

Maledetto treno

‘Na muntagna ‘e poesie

Il letto degli amanti

Jammo Ja’

Jesce sole

Fra cinquant’anne

Nun teng’ ‘o curaggio

Caldo D’Inverno

Chesta sera

E’ Bello

Se ce staje tu

Stupida avventura

Per sempre tua sarò

Chiara

L’ammiratrice

Senza giacca e cravatta

‘O pate

Mari’

‘Nu jeans e ‘na maglietta

Sott ‘e Stelle

Sogno d’estate

Ciao amore

Vai

Io vivo

Pe te conquistà

Un ragazzo e una ragazza

Il cammino dell’amore

Popcorn E Patatine

Napoli

https://www.instagram.com/nino.dangelofficial/p/DOOeEh-DNDL/