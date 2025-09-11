La scaletta del concerto 2025 di Nino D’Angelo in Piazza Plebiscito: l’ordine delle canzoni a Napoli
Tutto pronto a Piazza del Plebiscito, nel cuore di Napoli, per i due concerti di Nino D'Angelo: davanti alla Basilica reale pontificia di San Francesco di Paola, gioiello dell'architettura neoclassica italiana, il concerto si preannuncia come uno dei più attesi dell'anno. Da sempre, infatti, Nino D'Angelo riesce a portare in piazza e negli stadi decine di migliaia di persone, e i suoi concerti fanno sempre il tutto esaurito in qualunque periodo dell'anno.
Due le date: giovedì 11 e venerdì 12 settembre, per un concerto che si annuncia epocale. Il tour estivo “I miei meravigliosi anni ’80 estate 2025” partito settimane fa a Palermo arriva dunque a Napoli, e la città come sempre si fa trovare pronta. Sul palco tutte le hit di Nino D'Angelo che hanno caratterizzato gli Anni Ottanta, e non solo.
La scaletta del concerto di Nino D'Angelo in Piazza del Plebiscito l'11 e 12 settembre
Questa la scaletta probabile dei due concerti di Nino D'Angelo in Piazza del Plebiscito giovedì 11 e venerdì 12 settembre: l'ordine esatto non è stato comunicato dall'artista, e potrebbe prevedere ospiti a sorpresa ed altre apparizioni sul palco.
- Batticuore
- Fotoromanzo
- Vedrai
- Dint’ ‘e mane
- Via Torino, 3
- P’e mme, tu si
- Mio caro pubblico
- Che si pe mme
- Notte in bianco
- Fantasia
- Cenere d’amore
- Amore e pensiero
- Mente-cuore
- Maledetto treno
- ‘Na muntagna ‘e poesie
- Il letto degli amanti
- Jammo Ja’
- Jesce sole
- Fra cinquant’anne
- Nun teng’ ‘o curaggio
- Caldo D’Inverno
- Chesta sera
- E’ Bello
- Se ce staje tu
- Stupida avventura
- Per sempre tua sarò
- Chiara
- L’ammiratrice
- Senza giacca e cravatta
- ‘O pate
- Mari’
- ‘Nu jeans e ‘na maglietta
- Sott ‘e Stelle
- Sogno d’estate
- Ciao amore
- Vai
- Io vivo
- Pe te conquistà
- Un ragazzo e una ragazza
- Il cammino dell’amore
- Popcorn E Patatine
- Napoli