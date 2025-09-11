napoli
La scaletta del concerto 2025 di Nino D’Angelo in Piazza Plebiscito: l’ordine delle canzoni a Napoli

Tutto pronto a Napoli per i due concerti di Nino D’Angelo (11 e 12 settembre) per il tour estivo “I miei meravigliosi anni ’80 estate 2025”. La scaletta e l’ordine di uscita delle canzoni.
A cura di Giuseppe Cozzolino
Nino D’Angelo
Nino D’Angelo

Tutto pronto a Piazza del Plebiscito, nel cuore di Napoli, per i due concerti di Nino D'Angelo: davanti alla Basilica reale pontificia di San Francesco di Paola, gioiello dell'architettura neoclassica italiana, il concerto si preannuncia come uno dei più attesi dell'anno. Da sempre, infatti, Nino D'Angelo riesce a portare in piazza e negli stadi decine di migliaia di persone, e i suoi concerti fanno sempre il tutto esaurito in qualunque periodo dell'anno.

Due le date: giovedì 11 e venerdì 12 settembre, per un concerto che si annuncia epocale. Il tour estivo “I miei meravigliosi anni ’80 estate 2025” partito settimane fa a Palermo arriva dunque a Napoli, e la città come sempre si fa trovare pronta. Sul palco tutte le hit di Nino D'Angelo che hanno caratterizzato gli Anni Ottanta, e non solo.

La scaletta del concerto di Nino D'Angelo in Piazza del Plebiscito l'11 e 12 settembre

Questa la scaletta probabile dei due concerti di Nino D'Angelo in Piazza del Plebiscito giovedì 11 e venerdì 12 settembre: l'ordine esatto non è stato comunicato dall'artista, e potrebbe prevedere ospiti a sorpresa ed altre apparizioni sul palco.

  • Batticuore
  • Fotoromanzo
  • Vedrai
  • Dint’ ‘e mane
  • Via Torino, 3
  • P’e mme, tu si
  • Mio caro pubblico
  • Che si pe mme
  • Notte in bianco
  • Fantasia
  • Cenere d’amore
  • Amore e pensiero
  • Mente-cuore
  • Maledetto treno
  • ‘Na muntagna ‘e poesie
  • Il letto degli amanti
  • Jammo Ja’
  • Jesce sole
  • Fra cinquant’anne
  • Nun teng’ ‘o curaggio
  • Caldo D’Inverno
  • Chesta sera
  • E’ Bello
  • Se ce staje tu
  • Stupida avventura
  • Per sempre tua sarò
  • Chiara
  • L’ammiratrice
  • Senza giacca e cravatta
  • ‘O pate
  • Mari’
  • ‘Nu jeans e ‘na maglietta
  • Sott ‘e Stelle
  • Sogno d’estate
  • Ciao amore
  • Vai
  • Io vivo
  • Pe te conquistà
  • Un ragazzo e una ragazza
  • Il cammino dell’amore
  • Popcorn E Patatine
  • Napoli
