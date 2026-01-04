La foto da sposi allo Stadio di Torre Annunziata, video su TikTok ma il Comune li denuncia

Il Comune di Torre Annunziata ha deciso di denunciare i due sposi fotografati sul campo da gioco dello Stadio Giraud. Il video era finito su TikTok. Il motivo della decisione.

La foto vestiti da sposi sul campo di calcio del Savoia allo Stadio Giraud di Torre Annunziata potrebbe costare cara alla coppia. Il Comune oplontino, guidato dal sindaco Corrado Cuccurullo, ha deciso di denunciare la coppia. L'ingresso nell'impianto sportivo, secondo l'amministrazione, non sarebbe stato autorizzato. Avviata una indagine interna per capire come i due in abito nuziale e freschi di matrimonio siano riusciti ad entrare nella struttura, che è di proprietà municipale. Il Comune di Torre Annunziata è già sotto i riflettori della Prefettura di Napoli, in questi giorni, dopo la decisione del Prefetto Michele Di Bari di inviare la commissione d'accesso per indagare sugli atti prodotti nell'ultimo anno e mezzo.

Il Comune ha denunciato i due novelli sposi: il motivo

L’Amministrazione Comunale, fa sapere il primo cittadino in una nota, "ha sporto formale denuncia alla Polizia di Stato contro gli autori e i protagonisti dei video pubblicati on line in queste ore, dove viene ripresa una coppia di sposi, in abito nuziale, posare per un servizio fotografico all’interno dello stadio “A. Giraud” di Torre Annunziata. Le prime immagini girate sulla gradinata sono completamente al buio, mentre in un secondo filmato la coppia di sposi posa al centro del campo da gioco, completamente illuminato dai fari dell’impianto".

Nelle immagini – racconta Cuccurullo – pubblicate su un profilo privato TikTok, si vedono gli sposi entrare indisturbati, insieme ad altre persone non identificate, nell’impianto sportivo: si recano prima in tribuna e, successivamente, sul terreno di gioco. "È una vergogna – commenta il sindaco – ed è un episodio gravissimo. Questa mattina abbiamo sporto denuncia alla Polizia di Stato per chiedere che venga fatta chiarezza sull’accaduto. Sarà avviata un’indagine interna per capire anche se c’è qualche dipendente coinvolto in questa triste vicenda e faremo una verifica sull’impianto per verificare eventuali danni. I responsabili dovranno risponderne".