La famiglia di Francesco Cuomo morto in un incidente a Boscotrecase: “Perché quel masso a bordo strada?”

In una nota la famiglia di Francesco Cuomo, il 23enne morto in un incidente a Boscotrecase (Napoli), sottolineano che a causare la morte del giovane è stata la presenza, anomala, di un grosso masso sul ciglio della strada.

Francesco Cuomo

A causare l'incidente in cui ha perso la vita Francesco Cuomo, a Boscotrecase, in provincia di Napoli, non sarebbe stata l'alta velocità ne altri fattori legati alla guida del giovane, ma "l'impatto fatale è stato causato unicamente da una drammatica disgrazia riconducibile alla presenza di un grosso masso situato sul ciglio della carreggiata, rivelatosi, purtroppo, inevitabile". È quello che sostengono, in un comunicato, i familiari del giovane manager del Mc Donald's, deceduto nella notte tra il 17 e il 18 giugno.

Il giovane è caduto dallo scooter mentre percorreva via Panoramica, all'altezza del civico 16, e, finendo al suolo, è andato a sbattere contro quella pietra procurandosi ferite che non gli hanno lasciato scampo. "Chi lo conosceva – si legge nella nota diffusa dai familiari – lo descrive unanimemente come una figura straordinaria e un ragazzo d'oro, animato da un profondo senso civico, da una rara maturità e da un amore immenso per la vita e per il lavoro. Francesco stava costruendo il suo futuro passo dopo passo con straordinaria responsabilità: aveva appena onorato il grande sogno di comprarsi un'auto tutta sua e guardava già con determinazione al prossimo obiettivo di acquistare una piccola casa. In merito alla dinamica del sinistro, si tiene a precisare con fermezza che la tragedia è legata esclusivamente a una tragica e imprevedibile fatalità".

Le indagini sono affidate ai carabinieri della Compagnia di Torre Annunziata, intervenuti in via Panoramica al momento dell'incidente; sul posto anche i sanitari del 118, che, però, non hanno potuto fare nulla: con tutta probabilità Cuomo è morto sul colpo in seguito all'impatto.

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"La tragica e prematura scomparsa di Francesco – conclude la nota – lascia un vuoto incolmabile nel papà Giovanni, nella mamma Maria Teresa, nel fratello Carlo, nei nonni Carlo e Rosa, nelle zie Eliana, Tiziana e le altre, e in tutte le tantissime persone che oggi ne piangono la perdita, stringendosi intorno a una famiglia distrutta da un dolore immenso".