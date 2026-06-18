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Cade dallo scooter e batte la testa su un sasso: 23enne morto a Boscotrecase

Per il giovane non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Indagini sull’incidente affidate ai carabinieri.
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A cura di Valerio Papadia
Immagine di repertorio
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Un tragico incidente stradale si è verificato, nella notte appena trascorsa, a Boscotrecase, cittadina nella provincia di Napoli: un giovane di 23 anni – le cui generalità non sono ancora note – è morto dopo essere caduto dallo scooter. Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, il 23enne si trovava in sella allo scooter quando, mentre stava percorrendo via Panoramica, per cause ancora in corso di accertamento avrebbe perso il controllo del mezzo a due ruote: nella caduta, il giovane ha battuto la testa contro un masso che si trovava a bordo strada.

Tempestivo l'intervento sul posto dei sanitari del 118, che purtroppo, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del giovane: il 23enne è morto sul colpo per l'impatto contro il sasso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Torre Annunziata, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso per determinare con precisione la dinamica dell'incidente: lo scooter sul quale viaggiava la vittima è stato posto sotto sequestro, mentre la salma del 23enne è stata messa a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

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