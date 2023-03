La bombola di gas prende fuoco e lui la lancia dal balcone: esplosione, feriti due poliziotti È accaduto ad Acerra, nella provincia di Napoli: il responsabile, un giovane di 27 anni, è stato denunciato dalla Polizia di Stato per getto di cose pericolose.

A cura di Valerio Papadia

Preso dal panico, ha gettato una bombola di gas che aveva appena preso fuoco dal balcone di casa. Quando ha toccato terra, la bombola è esplosa, coinvolgendo lievemente due agenti della Polizia di Stato che erano intervenuti sul posto. Pomeriggio di panico, quello di martedì scorso – ma la notizia è stata resa nota soltanto oggi – ad Acerra, nella provincia di Napoli: gli agenti del locale commissariato di polizia sono intervenuti in via Tasso dove era stata segnalata la presenza di una bombola di gas in fiamme.

La bombola di gas è esplosa: coinvolti lievemente due poliziotti

Gli agenti di polizia hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco e si sono adoperati per allontanare alcuni passanti che si trovavano in strada in quel momento; i poliziotti hanno provveduto a contattare anche i proprietari di alcune auto parcheggiate nelle vicinanze della bombola. In pochi minuti, però, la bombola di gas è esplosa: la deflagrazione ha interessato due agenti, che sono rimasti feriti in maniera lieve.

Successivamente, i poliziotti hanno appurato la dinamica di quanto accaduto, scoprendo che la bombola di gas era stata lanciata dal balcone di un edificio da un giovane che, alla vista delle fiamme che si erano sprigionato proprio dalla bombola, era stato preso dal panico e l'aveva gettata in strada. Il giovane è stato identificato: si tratta di un 27enne che è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria per getto pericoloso di cose.