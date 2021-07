A Napoli, a differenza di Roma, non ci saranno i maxi-schermi del Comune in piazza domenica 11 luglio prossimo per vedere la finale degli Europei 2020 con l'Italia. “Non abbiamo previsto questa possibilità quest'anno”, spiega a Fanpage.it, l'assessore allo Sport Ciro Borriello. Tra i motivi, anche le norme anti-Covid, oltre alle difficoltà economiche del Municipio, in pre-dissesto. Mentre nella Capitale sono stati allestiti due maxi-schermi ufficiali al Football Village in piazza del Popolo e ai Fori Imperiali, nel capoluogo partenopeo non ci saranno schermi pubblici per assistere al big match conclusivo della competizione europea.

In strada i maxi-schermi di bar e ristoranti

I tifosi azzurri partenopei che non avranno la fortuna di poter assistere in diretta alla partita al Wembley Stadium di Londra, domenica sera alle 21, potranno comunque seguirla dai tanti maxi-schermi privati allestiti da bar e ristoranti a Napoli. Sulle pagine social dei locali sono già aperte le prenotazioni, nel rispetto delle normative anti-Covid19. Gli schermi ci saranno un po' in tutti i quartieri, dai bar del centro storico e della zona universitaria, al quartiere collinare del Vomero. Da Fuorigrotta a San Giovanni a Teduccio.

La finale degli Europei è la partita più attesa di tutto il 2021 del calcio, specialmente dopo le difficoltà imposte dalla pandemia nel corso dell'ultimo anno e mezzo. In palio c'è la coppa Henri Delaunay, il trofeo che viene consegnato al capitano della nazionale campione d'Europa. La finale di Euro 2020 si disputerà domenica 11 luglio allo Stadio di Wembley a Londra, con calcio d'inizio previsto per le ore 21. L'Italia sfiderà la vincente di Inghilterra-Danimarca.

Lo stadio dove si gioca la finale del torneo

Gli Europei volgono al termine ed è già tempo di pensare dunque alla finale. L'ultimo atto di questa 16esima edizione dei Campionati Europei di Calcio che per la prima volta, e forse unica, si sono giocati in modo itinerante si terrà al magnifico Stadio di Wembley, che conterrà 60 mila spettatori dopo l'alleggerimento delle misure anti-Covid rispetto all'inizio della manifestazione. Quello di Londra è uno degli undici impianti che hanno ospitato le 51 partite di Euro 2020 e per la prima volta questo stadio ospiterà una finale degli Europei.