Ischia ricorda Alain Delon, omaggio a Villa La Colombaia di Luchino Visconti Omaggio a Villa La Colombaia di Luchino Visconti per l'attore francese scomparso. Il programma delle celebrazioni a Forio d'Ischia.

A cura di Pierluigi Frattasi

Ischia ricorda Alain Delon, tra gli attori più famosi al mondo nella storia del cinema, morto oggi all'età di 88 anni. Villa La Colombaia di Luchino Visconti dedicherà un omaggio all'attore francese e il Comune di Forio si tingerà d’azzurro in suo onore, domani, lunedì 19 agosto 2024, per ricordare il profondo rapporto con il regista italiano. Delon è stato protagonista di capolavori simbolo del cinema di Visconti come Il Gattopardo e Rocco e i suoi fratelli. Nella serata di domani lunedì 19 agosto 2024, salvo avverse condizioni meteo, tutto il paese parteciperà ad una serie di momenti a lui dedicati.

L'omaggio a Villa La Colombaia di Visconti

“Villa La Colombaia di Luchino Visconti è la nostra punta di diamante, incastonata nel bosco di Zaro sprigiona con la sua luce bianca e i richiami azzurri tutta la forza necessaria per ricostruire la Forio cenacolo culturale di cui abbiamo sempre più urgente bisogno” – afferma il Sindaco il Dott. Stanislao Verde. Non ci saranno mai abbastanza parole per qualificare il talento e la bellezza di Alain Delon, soprattutto non ci saranno mai le parole giuste per onorare l'amicizia che aveva con Luchino Visconti e con la Colombaia della nostra Forio: luogo di fuga dalle aspettative e dalle pressioni del mondo delle celebrità. “Per noi questa non sarà la fine caro Alain, ma un inizio – dal c.s. del Comune- siamo pronti a legare il tuo nome indissolubilmente alla Colombaia e a Forio. Questo lutto colpisce tutto il mondo, ma in modo particolare l'isola d'Ischia, perché Alain ha trovato qui il suo successo e noi la ribalta al cinema Internazionale grazie a lui: abbiamo brillato assieme”.

Il programma a Forio d'Ischia

Davide Laezza, consigliere delegato alla cultura, ha spiegato:

“Abbiamo deciso di accogliere la richiesta dei cittadini di omaggiare Alain Delon e di farlo coinvolgendo tutti i luoghi simbolo di Forio e della nostra rinascita culturale”.

A partire dal tramonto di domani sera lunedì 19 agosto il Torrione si tingerà d’azzurro e nello stesso istante le attività già coinvolte dall’evento dei “7km di tramonto” dalla Chiesa del Soccorso ricorderanno le figure di Alain Delon e Luchino Visconti trasmettendo in filodiffusione il Valzer Brillante di Nino Rota, colonna sonora de “Il Gattopardo”.

Infine, alcune scene del Gattopardo verranno proiettate dalle 21:00 su di una delle torri della Villa La Colombaia, rivolte al mare e all’infinito, per omaggiare l’attore direttamente dalla casa di Luchino Visconti. Il coordinamento dell’iniziativa è a cura di Annamaria Punzo, già direttrice artistica della rassegna estiva della Villa la Colombaia di Luchino Visconti. La cittadinanza e i turisti sono invitati a partecipare all’omaggio, le attività del paese a trasmettere un richiamo in onore dei due geni del cinema internazionale, che hanno saputo sfiorare e incantare non solo Ischia, ma il mondo intero. Forio per la cultura, la cultura per tutti, il cinema patrimonio dell’umanità e noi custodi della memoria dei suoi grandi protagonisti.