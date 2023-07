Ischia, Eleonora diplomata all’alberghiero con 100 e lode: “Il mio sogno è lavorare” La giovane Eleonora si è diplomata all’istituto alberghiero Telese di Ischia con il massimo dei voti e la lode. I complimenti di Baskin Campania.

A cura di Pierluigi Frattasi

Eleonora si diploma all'istituto alberghiero Telese di Ischia con il massimo dei voti e la lode. A lei vanno i complimenti del centro Baskin Campania, il cui obbiettivo principale è abbattere le barriere che impediscono ai ragazzi con disabilità di avvicinarsi allo sport: “Un 100 e lode nel segno del Baskin”, commenta sulla sua pagina Facebook, visto che Eleonora è anche una atleta della Cestistica Ischia. Tantissimi i messaggi di felicitazioni per la giovane maturanda che sono arrivati sui social per l'importante traguardo raggiunto. Adesso il sogno di Eleonora è iniziare a lavorare.

Ma cosa ha scritto il Baskin Campania nel suo messaggio di auguri?

Un 100 e lode nel segno del Baskin. Il Baskin continua a farsi spazio nel cuore di chi lo vive. Ne è testimonianza Eleonora Buono, atleta #3 della Cestistica Ischia , che questa mattina, presso l'Istituto Telese di Ischia, ha sostenuto l'esame orale di Stato, chiuso con un'esaltante 100 e lode e con il suo "Flambè", diventato grido di gioia dopo ogni suo canestro e motto di questi giorni prima degli esami, che ricorderà per tutta la vita.

E conclude:

A sostenerla, ovviamente, ci sono stati i suoi compagni della Cestistica Ischia Baskin: una squadra che continua a dimostrarci come si vince, soprattutto fuori dal campo! Complimenti ad Eleonora ed al suo "Flambè" per il prestigioso traguardo raggiunto!

Baskin è una associazione che diffonde la cultura dello sport orientata all’integrazione tra persone normodotate e persone “diversamente abili” e promuove e diffonde il Baskin (Basket Integrato). Attiva iniziative sportive (soprattutto nella disciplina del basket) che permettono l’integrazione fra normodotati e diversamente abili, ponendo particolare cura alle dinamiche relazionali e psicomotorie.