Investono carabinieri e passante: due arrestati, uno era candidato consigliere municipale a Napoli Due ragazzi sono stati arrestati a Napoli: per eludere un controllo hanno investito due carabinieri e un passante; uno di loro era stato candidato con Potere al Popolo.

A cura di Nico Falco

Hanno prima rallentato, come se stessero per fermarsi, poi hanno accelerato e hanno cercato di scappare, investendo due carabinieri e un 17enne. Ne è nato un inseguimento che si è concluso un paio di centinaia di metri dopo, quando hanno perso il controllo dello scooter. Bloccati dopo una colluttazione, sono finiti in manette Umberto Tancredi e Ivan Santangelo, rispettivamente 29 e 28 anni, già noti alle forze dell'ordine: sono ritenuti responsabili di resistenza, lesioni aggravate e oltraggio a pubblico ufficiale.

Santangelo, da anni attivista nei collettivi studenteschi e dal 2015 parte del collettivo dell'Ex Opg – Je so' pazzo, alle scorse elezioni amministrative dell'ottobre 2021 si era presentato come candidato consigliere con Potere al Popolo per la Terza Municipalità di Napoli: il suo nome compare tra quelli della lista che faceva capo al candidato presidente Giuseppe Aiello (a sostegno della candidata Alessandra Clemente, ex assessore di Luigi de Magistris). L'arresto davanti a molti ragazzi che, in giro tra i locali della movida, hanno scattato foto e video coi telefoni cellulari.

I due sono incappati nei controlli dei carabinieri intorno alle 3 della notte scorsa, procedevano contromano lungo via Candelora. I militari hanno intimato l'alt, ma Tancredi, che era alla guida, dopo aver rallentato ha improvvisamente accelerato. Lo scooter ha investito il comandante della Compagnia Centro e un carabiniere della stazione San Giuseppe, oltre a un 17enne che si trovava nelle vicinanze; inseguito dagli altri militari, ha proseguito verso Largo San Giovanni Maggiore, dove il conducente ha perso il controllo del mezzo. Nemmeno allora i due si sono arresi: si sono rialzati e hanno opposto resistenza, sono stati bloccati e arrestati solo al termine di una breve colluttazione. Tancredi e Santangelo sono in attesa di giudizio. I tre investiti hanno riportato lesioni e traumi contusivi con prognosi di pochi giorni, non sono gravi. Lo scooter è stato sequestrato per ulteriori accertamenti.