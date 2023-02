Investiti da un’auto pirata sul Lungomare di Napoli: ferita una coppia, 40enne in fin di vita Il tragico incidente stradale si è verificato nella notte tra domenica e lunedì in piazza Sannazzaro; il conducente alla guida dell’auto è fuggito, ma poi si è costituito.

A cura di Valerio Papadia

Ancora un incidente potenzialmente letale sul Lungomare di Napoli; ancora una volta pedoni investiti da veicoli che sfrecciano a folle velocità: nella notte tra domenica e lunedì un uomo e una donna sono stati investiti da un'auto pirata in piazza Sannazzaro. Lui, 40 anni, è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Cardarelli, mentre lei, 37 anni, è ricoverata all'ospedale del Mare con diverse fratture e traumi.

Il conducente dell'auto pirata è fuggito, ma poi si è costituito

Da una prima ricostruzione, la coppia aveva appena cenato in una pizzeria e stava attraversando la strada sulle strisce pedonali al limitare di piazza Sannazzaro, quando un'automobile, una Fiat 500, è piombata su di loro a velocità molto sostenuta; il conducente della vettura, dopo l'impatto, ha accelerato e si è allontanato dal luogo, mentre il 40enne e la 37enne sono rimasti a terra sull'asfalto.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, che hanno trasportato i due feriti in ospedale, sono arrivati anche gli agenti dell'Infortunistica Stradale della Polizia Municipale, guidati dal capitano Antonio Muriano, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente e individuare l'auto pirata. Il conducente della 500 è però tornato sul luogo dell'incidente e si è costituito: si tratta di un 24enne, che dovrà ora rispondere dell'investimento e dell'omissione di soccorso; il giovane sarà sottoposto anche ai test per determinare la presenza di alcol o droghe nel sangue.

Tre persone morte investite sul Lungomare di Napoli alla fine del 2022

Nell'area in cui, nella notte tra domenica e lunedì, si è verificato l'incidente, negli ultimi mesi del 2022 sono state tre le persone investite e uccise. Tra la fine di agosto e l'inizio di settembre, Elvira Zriba, 34 anni, è stata investita e uccisa da una moto in via Caracciolo, proprio all'altezza dell'intersezione con piazza Sannazzaro. Nel dicembre del 2021 anche Mustapha, fratello di Elvira, era morto investito da un'auto.

Soltanto pochi giorni dopo Elvira, la mattina del 18 settembre, all'incrocio tra via Caracciolo e piazza Sannazzaro, proprio dove si è verificato l'incidente dell'altra notte, è stato investito e ucciso Giuseppe Iazzetta, 62 anni: l'uomo stava portando a spasso il cane quando è stato investito da un'automobile.

Ad ottobre 2022, invece, è morta Alessandra Navarra, donna di 62 anni. La vittima stava attraversando la strada davanti alla Galleria Quattro Giornate, tra piazza Sannazaro e via Piedigrotta, quando è stata investita e uccisa da un'automobile.