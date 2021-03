Investì e uccise un uomo per vendetta a Cellole (Caserta), condannato a 21 anni

La Polizia ha arrestato il 43enne Carmelo Arcieri, condannato a 21 anni per la morte di Antonio Passaro: l’uomo era stato trovato moribondo in strada nel 2012 a Cellole (Caserta), secondo quanto ricostruito dai giudici non si era trattato di un incidente ma di un investimento volontario riconducibile a un litigio avvenuto anni prima tra i due.