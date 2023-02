Indossa troppi vestiti: li aveva appena rubati in tre negozi al centro commerciale La Cartiera A Pompei, nella provincia di Napoli, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine.

A cura di Valerio Papadia

Camminava con troppi vestiti addosso, circostanza sospetta viste le temperature non troppo rigide: quei vestiti li aveva appena rubati in tre differenti negozi del centro commerciale La Cartiera di Pompei, nella provincia di Napoli. Per questo un uomo di 39 anni, Mohamed Bomasa, originario della Tunisia, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato dai carabinieri per furto.

L'uomo ha rubato vestiti per un valore di 300 euro

I carabinieri della stazione di Pompei sono intervenuti sul posto dopo la segnalazione effettuata al 112 dal personale della vigilanza interna al centro commerciale. I militari dell'Arma hanno fatto partire immediatamente le indagini e non ci hanno messo molto a rintracciare il 39enne, che è stato individuato poco distante dal centro commerciale La Cartiera.

Bomasa è stato così perquisito dai carabinieri, che gli hanno trovato addosso numerosi capi di abbigliamento rubati poco prima in tre differenti negozi del centro commerciale: il valore della refurtiva è stato stimato in 300 euro; i capi di abbigliamento sono poi stati tutti restituiti ai legittimi proprietari. Il 39enne, invece, è stato portato in camera di sicurezza, dove è in attesa di giudizio.