video suggerito

Incidente tra due auto e un trattore a Paestum: tre uomini feriti, uno è grave Dopo il violento scontro una delle auto si è ribaltata: portati in ospedale i tre conducenti dei veicoli; uno di loro è ricoverato in condizioni molto gravi. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 25 aprile, a Capaccio Paestum, nella provincia di Salerno: per cause che sono ancora in corso di accertamento, sulla Strada Statale 18, nei pressi dello svincolo in località Cafasso, due automobili e un trattore con rimorchio si sono scontrati; a causa del violento impatto una delle due auto, una Peugeot 208, si è ribaltata ed è finita su un fianco al centro della carreggiata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno fornito assistenza ai tre conducenti dei veicoli, rimasti feriti: il più grave è un uomo di 82 anni, trasportato in codice rosso all'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia; gli altri due feriti sono stati invece portati agli ospedali Maria Santissima Addolorata di Eboli e San Luca di Vallo della Lucania.

Sul luogo dell'incidente, inoltre, sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Agropoli e quelli della stazione di Capaccio Scalo, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso utili a determinare la dinamica del sinistro stradale, ancora poco chiara, e a individuare eventuali responsabilità. In seguito all'incidente, il traffico sulla Statale 18 è risultato notevolmente rallentato, anche per consentire le operazioni di soccorso.