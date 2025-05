Incidente sulla Tangenziale di Napoli: scontro tra due auto sul ponte di Capodichino, traffico con lunghe code

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Scontro tra due auto sulla Tangenziale di Napoli oggi pomeriggio, giovedì 29 maggio 2025. Il violento incidente stradale, a quanto si apprende, è avvenuto attorno alle ore 15,30, all'altezza del viadotto di Capodichino, in direzione Corso Malta. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, un'auto ne avrebbe tamponata un'altra. Non ci sarebbero stati feriti. Ma uno delle due vetture avrebbe subito ingenti danni, tali da rompere il motore, mentre l'altra, ancora marciante, è riuscita ad andare via. Per l'auto guasta è stato necessario l'intervento del carrattrezzi. Nell'attesa di liberare la strada dai detriti dell'incidente, purtroppo, si sono formate lunghe code e rallentamenti.

Traffico sulla Tangenziale di Napoli per un tamponamento

Sul posto sono arrivati gli ausiliari del traffico di Tangenziale di Napoli, la Polizia Stradale che ha eseguito i rilievi del caso e acquisito le testimonianze per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza che sono distribuite lungo il percorso della tangenziale.