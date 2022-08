Incidente stradale sulla statale 691 Fondo Valle Sele, scontro tra due veicoli: c’è un morto L’incidente stradale è avvenuto sulla Strada Statale 691 “Fondo Valle Sele”, che è stata temporaneamente chiusa.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Violento incidente sulla Strada Statale 691 “Fondo Valle Sele”, nel quale una persona è morta a seguito dello scontro tra due veicoli. L'impatto è avvenuto all’altezza del chilometro 14, a Valva, in provincia di Salerno. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi con l'ambulanza del 118, le forze dell'ordine e gli operatori dell'Anas, per organizzare la viabilità. I tecnici sono già al lavoro e non appena saranno ultimati i rilievi di rito si potranno rimuovere i detriti lasciati dall'incidente e si potrà ripristinare la viabilità. A causa dell'incidente stradale la Strada Statale è stata temporaneamente chiusa.

Giornata da bollino rosso, oggi, per il traffico sulle strade campane, per il controesodo delle vacanze estive che interesserà diverse zone della regione. Stamattina, un altro incidente si è verificato sull'Autostrada A2 del Mediterraneo, ex Salerno-Reggio Calabria, a causa di un tir che, attorno alle 8 del mattino, si è ribaltato in strada in direzione Villa San Giovanni, all'altezza del chilometro 8,500, in corrispondenza di Salerno. A causa dell'incidente, il traffico è stato temporaneamente bloccato, lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, in direzione Villa San Giovanni, con uscita obbligatoria allo Svincolo di Salerno/Fratte con rientro allo stesso svincolo in direzione sud. Sul posto sono immediatamente arrivate le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento.

L'Anas ha avvertito che questo weekend sarà da bollino rosso sulle autostrade italiane. Si prevedono lunghe code in particolare verso il nord Italia. A partire dalla mattinata di oggi, lungo la rete Anas (Gruppo FS Italiane) è atteso traffico in costante aumento. In particolare Viabilità Italia prevede bollino rosso a partire da oggi e per tutto il resto del fine settimana, sabato 27 e domenica 28 agosto, con spostamenti in aumento verso le grandi direttrici.