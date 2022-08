Tir si ribalta sull’Autostrada A2 Salerno-Reggio Calabria: traffico bloccato allo svincolo di Salerno Uscita obbligatoria allo Svincolo di Salerno /Fratte con rientro allo stesso svincolo in direzione sud.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

L'Autostrada A2 del Mediterraneo, ex Salerno-Reggio Calabria, bloccata da questa mattina a causa di un incidente stradale. Un tir, attorno alle 8 del mattino, si è ribaltato in strada in direzione Villa San Giovanni, all'altezza del chilometro 8,500, in corrispondenza di Salerno. A causa dell'incidente, il traffico è stato temporaneamente bloccato, lungo la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, in direzione Villa San Giovanni, con uscita obbligatoria allo Svincolo di Salerno /Fratte con rientro allo stesso svincolo in direzione sud. Sul posto sono immediatamente arrivate le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.