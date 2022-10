Incidente stradale, auto vola e si ribalta: 46enne resta intrappolato in Irpinia L’uomo è stato salvato dai vigili del fuoco che l’hanno liberato dall’auto che si era ribaltata su un fianco. L’incidente ad Aiello del Sabato.

A cura di Pierluigi Frattasi

Si schianta contro un'auto in sosta, la sua vettura vola e si ribalta. Il 46enne che è alla guida resta intrappolato all'interno dell'abitacolo fino all'arrivo dei pompieri, che riescono a liberarlo con flex e altri attrezzi. È accaduto ieri sera ad Aiello del Sabato, in provincia di Avellino. Il violento incidente stradale è avvenuto in viale Unità D'Italia, attorno alle ore 19,00. Sul posto anche le forze dell'ordine. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente stradale ha visto coinvolte due autovetture, di cui una si è ribaltata. All’interno di quest'ultima auto c'era un uomo di 46 anni, il quale è rimasto bloccato nell'abitacolo, e dopo essere stato liberato dai pompieri è stato affidato ai sanitari del 118 interventi i quali lo hanno visitato sul posto senza dover fare ricorso al ricovero ospedaliero. L'altra autovettura era in sosta.

Immediatamente sono partite le operazioni per la messa in sicurezza dei veicoli e per liberare la strada dai detriti dell'incidente, in modo da poterla riaprire alla circolazione. Una volta completate le operazioni, l'arteria viaria è stata riaperta al traffico veicolare. Un altro violento incidente stradale con auto ribaltata era avvenuto lo scorso settembre sulla Strada Provinciale 39 tra Teggiano e San Pietro al Tanagro, in provincia di Salerno. Una delle vetture era finita fuori strada per circa 100 metri e si era ribalta. Morti i due ventenni che erano a bordo, entrambi di Polla. Mentre altre 5 persone erano rimaste ferite, queste ultime erano a bordo di altre due vetture, di cui una era un fuoristrada. Sul posto, in quel caso, sono subito arrivati i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, che hanno avviato l'indagine sulla vicenda, oltre ai sanitari del 118 e ai vigili del fuoco.