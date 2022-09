Scontro frontale, auto vola fuori strada e si ribalta: Terenzio e Vittorio morti a 20 anni, 5 feriti Le vittime sono Terenzio Volonnino, 24 anni, e Vittorio Isoldi, 29 anni, entrambi di Polla. Il sindaco ha proclamato lutto cittadino.

A cura di Pierluigi Frattasi

Violento scontro tra auto sulla Strada Provinciale 39 tra Teggiano e San Pietro al Tanagro, in provincia di Salerno. Una delle vetture finisce fuori strada per circa 100 metri e si ribalta. Morti due ventenni, Terenzio Volonnino, 24 anni, e Vittorio Isoldi, 29 anni, entrambi di Polla. Mentre sono rimasti feriti altri 5 giovani che erano a bordo di altre due vetture, di cui una era un fuoristrada. L'incidente stradale è avvenuto ieri sera, sabato 17 settembre 2022.

L'indagine dei carabinieri

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono subito arrivati i carabinieri della compagnia di Sala Consilina, che stanno indagando sulla vicenda. Immediato anche l'intervento dei soccorsi, con i sanitari del 118 e i vigili del fuoco, ma per i due 20enni non c'è stato nulla da fare, sono morti a seguito delle ferite riportate nell'impatto. Gli altri 5 feriti, invece, sono stati ricoverati presso l'ospedale "Luigi Curto" di Polla, di questi uno è in prognosi riservata presso il reparto di rianimazione.

Lutto cittadino a Polla

Le due giovani vittime, secondo le prime ricostruzioni, si trovavano a bordo di una Fiat 500 mentre gli altri feriti, tutti di Teggiano, viaggiavano su una Fiat Punto e un fuoristrada. La Fiat 500 è stata poi ritrovata a circa 100 metri di distanza dalla strada, ribaltata e conficcata nel terreno. Il sindaco di Polla, in provincia di Salerno, Massimo Loviso, ha annunciato il lutto cittadino nel giorno in cui si terranno le esequie dei due giovani.

Leggi anche Investita sul Lungomare di Salerno, donna di 54 anni muore dopo 7 giorni in ospedale

Terenzio Volonnino svolgeva le mansioni di meccanico presso un'officina di auto del Vallo di Diano, mentre Vittorio Isoldi lavorava come operaio in un'azienda di infissi di Polla. I funerali dei due giovani si terranno presso la chiesa del "Cristo Re" di Polla. Stasera ci sarà una veglia di preghiera. Tantissimi i messaggi di vicinanza alle famiglie dei due giovani per la terribile e prematura perdita.

Molti stanno scrivendo messaggi di addio anche su Facebook, come quello dedicato a Terenzio dall'amico Gerardo: "Quando in un giorno qualunque ti arriva la notizia che non avresti mai voluto avere… un altro amico ci ha lasciato troppo presto in un modo assurdo e perdi completamente le parole perché non doveva andare così ma forse qualcuno ha già scritto il nostro destino e non ci resta che vivere con il tuo ricordo… Veglia da lassù su tutti noi e dai forza ai tuoi cari. Resterai per sempre nei miei pensieri e nei miei ricordi. Riposa in pace, amico mio".