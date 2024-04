video suggerito

Scontro auto-scooter a Ponticelli, 52enne ferito gravemente: ricoverato all'Ospedale del Mare L'incidente stradale è avvenuto questa mattina, giovedì 4 aprile 2024, in via Aldo Merola, attorno alle ore 9,45.

A cura di Pierluigi Frattasi

Scontro tra un'auto e uno scooter questa mattina a Ponticelli. L'impatto è stato violentissimo. Il conducente del mezzo a due ruote, un uomo napoletano di 52 anni, è stato sbalzato via dalla sella, cadendo rovinosamente a terra e restando ferito gravemente. Soccorso immediatamente dall'ambulanza del 118, è stato portato in codice rosso all'Ospedale del Mare, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con la Polizia Locale, reparto Infortunistica Stradale, guidato dal Comandante Colonnello Joselito Orlando, e dal Capitano Gaetano Amodio.

L'indagine della Polizia Locale

Secondo le prime ricostruzioni, il 52enne alla guida di uno scooter Honda percorreva via Aldo Merola, in direzione di via Pacioli, quando, per motivi ancora da chiarire, si sarebbe scontrato durante la marcia con una Peugeot 206, guidata da un uomo di 82 anni. Secondo le prime informazioni risultanti dagli accertamenti della Polizia Locale, l'auto, per motivi non chiari, avrebbe effettuato un inversione di marcia non consentita, in quanto la carreggiata sebbene a doppio senso di circolazione era divisa in corsie da doppia linea continua. L'incidente stradale è avvenuto questa mattina, giovedì 4 aprile 2024, in via Aldo Merola, attorno alle ore 9,45.

Gli agenti della Polizia Locale proseguiranno nelle indagini per chiarire tutti gli aspetti della vicenda ed appurare le cause dell'incidente. Non è escluso che possano essere acquisite eventuali testimonianze o immagini riprese da telecamere della zona per cercare di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto.