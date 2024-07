video suggerito

Scontro auto-moto sulla Tangenziale a Fuorigrotta, ferito motociclista L'incidente stradale è avvenuto nei pressi dell'uscita di Fuorigrotta. Il motociclista in codice giallo soccorso da ambulanza.

A cura di Pierluigi Frattasi

Scontro tra un'automobile e una moto oggi pomeriggio, venerdì 19 luglio 2024, sulla Tangenziale di Napoli. L'incidente stradale è avvenuto nei pressi dell'uscita di Fuorigrotta. Secondo le prime ricostruzioni, nell'impatto ad avere la peggio sarebbe stato il conducente del mezzo a due ruote, ferito lievemente e soccorso in codice giallo dall'ambulanza del 118 che l'ha trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Sul posto gli ausiliari del traffico di Tangenziale

Sul posto sono intervenuti gli ausiliari del traffico della Tangenziale di Napoli. La circolazione veicolare non ha registrato grossi rallentamenti. Tutto sarebbe rientrato nel giro di un'ora. L'incidente stradale è avvenuto in un orario di punta, attorno alle ore 17,00, quando la Tangenziale è affollata dai lavoratori pendolari che rientrano a casa dagli uffici. L'impatto sarebbe avvenuto nei pressi dell'uscita della Tangenziale di Fuorigrotta. I due veicoli coinvolti nel sinistra stradale sono stati poi messi in sicurezza e quindi rimossi dalla carreggiata dopo aver effettuato i rilievi del caso.

Non è ancora chiara la dinamica di quanto avvenuto. Dalle prime ricostruzioni, ad ogni modo, sembra che il tamponeamento tra i due mezzi sia stato di lieve entità. Il ferito, per fortuna, non sarebbe grave. Resta comunque alta la soglia di attenzione delle forze dell'ordine e della Tangenziale di Napoli per potenziare i controlli e prevenire gli incidenti stradali che possono avere conseguenze anche gravi. Per questi motivi, sono continui i richiami al rispetto delle regole del codice della strada che possano scongiurare incidenti stradali, a tutela dell'incolumità delle persone.