Riaperta la tangenziale di Napoli dopo il ribaltamento dell'autocisterna ma solo in una direzione Riaperta in direzione Capodichino la Tangenziale di Napoli: ancora chiuso il tratto tra Vomero e Fuorigrotta in direzione Pozzuoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Riaperto il tratto della Tangenziale di Napoli tra il Vomero e Fuorigrotta in direzione di Capodichino. Lo apprende Fanpage.it da fonti qualificate. Resta ancora chiuso il tratto in direzione di Pozzuoli tra le due uscite, in attesa del ripristino del manto stradale dopo la rimozione dell'autocisterna che quest'oggi si è ribaltata. Per chi viaggia dunque verso Pozzuoli, l'uscita obbligatoria a quella del Vomero per poi rientrare a Fuorigrotta. Sono in corso, comunque, le ultime operazioni di rimozione dell'autocisterna: il tratto in direzione di Pozzuoli potrebbe dunque essere riaperto già nel giro delle prossime 2-3 ore.

L'incidente è avvenuto questa mattina attorno alle 12: la perdita di carburante dall'autocisterna, pari a quasi 20mila litri, ha fatto sì che in via precauzionale venissero anche evacuate centinaia di persone dalle case che si trovano tra via Po e via Piave al Vomero: per loro, il rientro in casa è questione di minuti. Si è trattato infatti di una misura provvisoria, nell'attesa del termine delle operazioni. Riaperto anche il transito del ponte che porta al Parco Parva Domus, dove centinaia di persone avevano denunciato a Fanpage.it di essere bloccati in casa propria, dal momento che il cavalcavia è l'unico "collegamento" diretto con via Po.

Fortunatamente non ci sono state altre complicazioni: vigili del fuoco e forze dell'ordine sono intervenute tempestivamente per mettere in sicurezza l'intera zona ed evitare complicazioni. Da ricostruire invece l'esatta dinamica dell'incidente che ha portato alla paralisi del traffico in Tangenziale, con ripercussioni anche sulla viabilità cittadina dal momento che è stato "deviato" con la chiusura delle entrate e delle uscite in attesa del ripristino.