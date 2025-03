video suggerito

Autocisterna ribaltata in Tangenziale, 700 residenti del Parco Parva Domus restano isolati I residenti del Parco Parva Domus di via Po "bloccati" in casa: l'ingresso passa per un cavalcavia chiuso dopo il ribaltamento di un'autocisterna in Tangenziale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Bloccati nel loro parco condominiale perché l'unica via d'accesso è bloccata dalle forze dell'ordine per motivi di sicurezza. Questo quello che è accaduto quest'oggi ai residenti del Parco Parva Domus di via Po a Napoli, dopo che un incidente in tangenziale ha portato all'interruzione del traffico tra le uscite di Fuorigrotta e del Vomero. Un'autocisterna si è ribaltata proprio a poca distanza dal cavalcavia che costituisce l'unico acceso al parco: e dunque, per motivi di sicurezza, si è deciso che nessuno potesse attraversarlo, fino alla messa in sicurezza.

Una situazione, di per sé, che è stata presa per tutelare la pubblica sicurezza, ma che ha costretto così i residenti, quasi 700 persone, a restare bloccati in casa perché l'unica via di ingresso e uscita dal parco è ora presidiata dalle forze dell'ordine. "Abbiamo posto questo problema già da anni", spiega Felice De Michele, amministratore del parco, contattato da Fanpage.it che nella tarda mattinata di oggi ha ricevuto segnalazioni da parte dei residenti, "ma nonostante i nostri solleciti, alla fine ci siamo ritrovati in questa situazione. Sono anni che chiediamo una via "alternativa" di accesso ed uscita, ma non abbiamo mai avuto risposte".

"Tra l'altro, abbiamo già una seconda via, sempre su via Po, già tracciata", ha spiegato ancora De Michele a Fanpage.it, "ma nonostante abbiamo chiesto la semplice servitù di passaggio, non abbiamo mai avuto riposta. E così siamo bloccati. Abbiamo bambini, anziani, persone che devono recarsi in ospedale per dialisi e altre patologie. Assurdo restare sequestrati in casa nostra". E a niente è servito cercare una mediazione con le forze dell'ordine: "Ci hanno spiegato che c'è pericolo che l'autocisterna potesse incendiarsi, e dunque per la nostra sicurezza non possiamo passare dal ponte. E non sappiamo quando ci sarà permesso di passare. Siamo bloccati in casa dalle 12 di questa mattina, subito dopo l'incidente".