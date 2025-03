Chiusa tutta la Tangenziale, ribaltata autocisterna di carburante zona Vomero-Fuorigrotta Autocisterna di carburante si rovescia sulla Tangenziale tra Vomero e Fuorigrotta in direzione Ovest. Chiusa al traffico tutta la Tangenziale. Vigili del Fuoco sul posto. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Un'autocisterna carica di carburante infiammabile si è rovesciata sulla Tangenziale di Napoli, questa mattina, lunedì 10 marzo 2025, attorno alle ore 12,30. La Tangenziale di Napoli, a quanto apprende Fanpage.it, è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. L'autoarticolato si è rovesciato sul viadotto della Tangenziale da direzione Capodichino in direzione Pozzuoli.

L'incidente stradale sembra sia avvenuto per motivi autonomi, senza il coinvolgimento di altri mezzi, nel tratto compreso tra l'uscita del Vomero e quella di Fuorigrotta. Visibile anche dalla zona di via Piave, nella carreggiata che va in direzione Ovest. A seguito del sinistro, tutta la circolazione veicolare in direzione Pozzuoli è stata bloccata. Al momento si registrano oltre 2 chilometri di coda tra la Zona Ospedaliera e il Vomero. Chiusa l'entrata del Vomero.

Tuttavia, i vigili del fuoco per motivi di sicurezza hanno chiesto di chiudere anche l'entrata da Fuorigrotta. Motivo per il quale la Tangenziale al momento è chiusa in entrambi i sensi di marcia. Come si vede dalle immagini in possesso di Fanpage.it, il rovesciamento dell'autocisterna ha comportato la fuoriuscita del liquido infiammabile che vi era trasportato e che si è sparso sul manto stradale. Non è ancora chiaro di che tipo di carburante si tratti, se di benzina o di gasolio. Per questo motivo, sarà necessario l'intervento dei reparti specializzati dei vigili del fuoco, che sono addetti per queste particolari bonifiche. Nell'incidente, secondo le prime informazioni arrivate, non ci sarebbero stati feriti. Sul posto al momento, oltre ai vigili del fuoco, anche il personale della Tangenziale di Napoli e le forze dell'ordine.