Tangenziale di Napoli chiusa per incidente, 20mila litri di carburante in strada: evacuate case al Vomero Incidente in Tangenziale a Napoli con autocisterna rovesciata. Evacuate centinaia di persone dalle case che si trovano tra via Po e via Piave al Vomero.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Sono oltre 20mila i litri di carburante fuoriusciti dall'autocisterna che si è ribaltata questa mattina sulla Tangenziale di Napoli, che è stata chiusa alla circolazione in entrambe le direzioni. L'incidente stradale è avvenuto nel tratto tra il Vomero e Fuorigrotta. Al momento sono in corso le operazioni di messa in sicurezza da parte dei vigili del fuoco. Evacuate in via precauzionale centinaia di persone dalle case che si trovano tra via Po e via Piave al Vomero. Una misura provvisoria, nell'attesa del termine delle operazioni. Il rientro in casa, se non ci saranno problemi, potrebbe avvenire in serata.

Incidente stradale, chiusa la Tangenziale a Napoli

Cosa è accaduto? Attorno alle ore 12,30, si è verificato il capovolgimento di una cisterna con capienza di 40 mila litri di carburante. Il liquido infiammabile era contenuto all'interno di due cisterne, contenenti sia benzina che gasolio. Sul posto sono intervenuti le forze dell'ordine, i vigili del fuoco e gli ausiliari di Tangenziale di Napoli, che hanno chiuso l'arteria stradale in entrambi i sensi di marcia – ad ora chi entra da Fuorigrotta può andare solo verso Pozzuoli e che entra dal Vomero solo verso le autostrade.

Al momento, i pompieri stanno procedendo alla bonifica della strada, perché è fuoriuscita circa la metà del carburante, in pratica 20mila litri di liquido infiammabile che si è rovesciato in strada. Si è in attesa di una ditta specializzata per il recupero del restante liquido infiammabile che si trova ancora all'interno dell'autoarticolato. Si sta procedendo in via precauzionale all'evacuazione dei manufatti in via Po, che si trova alla fine di via Pigna, in attesa del ripristino delle condizioni definitive di sicurezza e salvaguardia della popolazione. Sulla Tangenziale stanno operando i vigili del fuoco del nucleo NBCR, inviato dalla sede centrale, insieme alla squadra 15/b del distaccamento Vomero, insieme alla già prevista squadra dei pompieri.

Foto Fanpage.it