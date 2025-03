Il video dell’incidente sulla Tangenziale di Napoli: l’autocisterna si ribalta Il video che mostra l’incidente stradale in Tangenziale a Napoli: la cisterna carica di benzina che si ribalta. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Redazione Napoli

117 CONDIVISIONI condividi chiudi

Napoli, ecco il video del ribaltamento dell'autocisterna carica di carburante sulla Tangenziale all'altezza di Vomero verso Fuorigrotta. Fortunatamente nessun danno a persone, ma è stata una giornata molto complicata sul fronte traffico in città. Sul fatto ci sarà presumibilmente un'inchiesta per capire cosa è accaduto. La direzione Est della A56 in serata è stata di nuovo resa fruibile ai veicoli che dalla zona di Fuorigrotta si spostano verso il Vomero, il centro città e l'area Orientale. Ci vorrà più tempo per liberare l'altro senso di marcia, ancora occupato dalla grossa cisterna.

Oggi il prefetto di Napoli ha convocato un tavolo di monitoraggio. La situazione, si sottolinea dalla Prefettura, "è attentamente monitorata anche dalle Forze dell’ordine in costante aggiornamento attraverso il Tavolo dedicato".