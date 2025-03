video suggerito

La Tangenziale di Napoli riaperta in entrambe le direzioni dopo il grave incidente di ieri Questa mattina la Tangenziale di Napoli è stata riaperta in entrambe le direzioni: ieri, tra le uscite Vomero e Fuorigrotta, si è ribaltata una grossa autocisterna piena di carburante.

A cura di Valerio Papadia

È tornata alla piena normalità la circolazione sulla Tangenziale di Napoli dopo il grave incidente occorso ieri, lunedì 10 marzo, quando un'autocisterna carica di carburate si è ribaltata nel tratto compreso tra le uscite Vomero e Fuorigrotta, in direzione Pozzuoli: questa mattina, l'asse viario è stato completamente riaperto, in entrambe le direzioni, dopo che nella serata di ieri si era proceduto alla riapertura del solo tratto in direzione Pozzuoli. L'emergenza è dunque rientrata, l'autocisterna è stata rimossa dalla sede stradale e l'A56 ha potuto finalmente riaprire in entrambe le direzioni.

L'incidente: autocisterna si ribalta, 20mila litri di gasolio sulla Tangenziale

L'autocisterna ribaltatasi sulla Tangenziale di Napoli

Il grave incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di ieri, intorno a mezzogiorno: come si può vedere in un video immortalato dalle telecamere di videosorveglianza della Tangenziale di Napoli, l'autocisterna ha dapprima sbandato, per poi ribaltarsi, occupando tutta la sede stradale; soltanto per un caso fortuito le automobili che si trovavano immediatamente dietro il mezzo pesante sono riuscite a frenare ed evitare la collisione. Sulla carreggiata, però, si sono riversati circa 20mila litri di gasolio.

Le case intorno evacuate in via precauzionale

Vista la presenza di così tanto carburante e il rischio esplosione, immediati sono stati i soccorsi: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del Comando Provinciale di Napoli: il tratto della Tangenziale interessato, tra Vomero e Fuorigrotta, è stato così chiuso in entrambi i sensi di marcia, mentre si è proceduto a evacuare, in via precauzionale, gli abitanti dei palazzi a ridosso dell'A56. I vigili del fuoco hanno così lavorato per rimuovere il carburante e l'autocisterna ribaltata dalla sede stradale. Sul posto anche i sanitari del 118 e le forze dell'ordine: il conducente del mezzo pesante, un uomo di 66 anni, non ha riportato gravi conseguenze; l'autista è stato anche sottoposto ai test tossicologici, per rilevare l'eventuale assunzione di alcol o droghe al momento dell'incidente.