Scontro auto-moto ad Avellino, 4 feriti: incidente stradale a Pietradefusi L'incidente stradale al bivio per Dentecane. I 4 feriti portati in ospedale. Traffico in tilt, arrivano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Scontro tra un'automobile e una motocicletta sulla Strada Statale 7 a Pietradefusi, in provincia di Avellino. Il bilancio dell'incidente stradale è pesante: 4 feriti, tra i quali il motociclista e i tre occupanti della vettura. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Mirabella Eclano, presenti con tre pattuglie per gestire la viabilità e effettuare i rilievi necessari. Mentre sono sopraggiunte anche le autoambulanze del 118 per soccorrere i feriti.

L'incidente stradale al bivio per Dentecane

I militari dell'Arma hanno avviato le indagini di rito per ricostruire quanto avvenuto. L'incidente, secondo le prime ricostruzioni, è avvenuto sulla Strada Statale 7 nel territorio del comune di Pietradefusi, in Irpinia, all'altezza del bivio per la frazione di Dentecane. I feriti sono stati subito presi in carico dal personale medico-sanitario dell'ambulanza del 118 giunto sul posto.

Traffico in tilt, arrivano i carabinieri

Dopo aver prestato le prime cure mediche del caso e stabilizzato i feriti, le quattro persone coinvolte sono state trasportate in ospedale per ulteriori accertamenti. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Proseguono, intanto, le indagini dei carabinieri per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. I militari dell'Arma hanno acquisito le testimonianze delle vittime e ulteriori elementi che potrebbero aiutare nelle indagini. A causa dell'incidente si è registrato traffico sulla Strada Statale 7, molto frequentata anche in concomitanza della giornata di domenica per le gite estive. Ma i disagi sono durati poco e sono già rientrati.