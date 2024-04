Scontro scooter-auto a Corso San Giovanni, ragazza 22enne ferita: è gravissima in Rianimazione

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Scontro tra un'auto e uno scooter ieri sera a Corso San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli. Nell'incidente stradale una ragazza di 22 anni, che era trasportata sul ciclomotore, guidato da una donna 26enne risultata senza patente, è rimasta gravemente ferita. Subito soccorsa dall'ambulanza del 118 è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'Ospedale del Mare. I medici non hanno sciolto la prognosi, che resta al momento riservata, a causa delle lesioni riportate. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto è arrivata la Polizia Municipale, Reparto Infortunistica Stradale, guidata dal Comandante Joselito Orlando e dal Capitano Gaetano Amodio, che ha avviato gli accertamenti di rito. La ragazza ferita viaggiava a bordo di uno scooter Honda SH 300, condotta da una giovane di 26 anni senza patente.

Incidente a Corso San Giovanni a Teduccio

Secondo le prime ricostruzioni, l'incidente è avvenuto attorno alle ore 23,45, al Corso San Giovanni a Teduccio all'altezza del civico 440. Sembrerebbe che i due veicoli percorressero il Corso San Giovanni a Teduccio in direzione del viale 2 giugno. All'altezza del civico 440, la conducente dell'autovettura avrebbe svoltato verso sinistra per entrare nel parco Luigi Settembrini, mentre giungeva da dietro lo scooter. L'impatto è avvenuto tra l'anteriore del due ruote e il laterale anteriore sinistro dell'autovettura. La passeggera 23enne dello scooter è stata ricoverata in rianimazione all'ospedale del Mare. Il mezzo era condotto da una donna di 26 anni senza patente. L'altro veicolo era una Lancia Ypsilon guidata da un 29enne, con regolare patente. Entrambe le donne sono rimaste illese. I veicoli sono stati sequestrati penalmente. Per le due conducenti sono stati richiesti accertamenti alcolemici e tossicologici.