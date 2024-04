video suggerito

Scontro tra tre auto sulla “Tirrena Inferiore” a Paestum, un ferito: arriva l’elicottero per salvarlo Scontro tra tre automobili questa mattina sulla Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore”, all’altezza di Capaccio Paestum. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Scontro tra tre automobili questa mattina sulla Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore”, all'altezza di Capaccio Paestum. L'impatto è stato violentissimo e si è registrato, purtroppo, un ferito. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con le forze dell'ordine che hanno chiuso la strada e il personale dell'Anas, che gestisce l'arteria viaria. Ma è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso per prestare l'aiuto dovuto al ferito. La strada è rimasta chiusa in entrambe le direzione per poco meno di un'ora, dalle 8,33 alle 9,15, quando è stata riaperta in direzione Sud, mentre in direzione Nord permane la corsia chiusa per i rilievi da effettuare da parte delle Forze dell'Ordine.

L'incidente stradale è avvenuto questa mattina, lunedì 22 aprile 2024, attorno alle ore 8,00, all'altezza del chilometro 97,500 all’altezza di Capaccio Paestum, in provincia di Salerno. La Strada Statale 18 “Tirrena Inferiore”, a seguito dell'incidente stradale, è stata temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni. Nel sinistro, che ha coinvolto tre veicoli, si è registrato un ferito. La circolazione è stata deviata sul posto per consentire l’atterraggio dell’elisoccorso. Presenti le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione del traffico in piena sicurezza e per consentire il ripristino della regolare viabilità, avvenuto, come detto, nel giro di meno di un'ora.

Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Non è escluso che le forze dell'ordine possano acquisire eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti sul posto, oltre a ricercare eventuali testimonianze.