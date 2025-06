video suggerito

Incidente in Tangenziale, identificate le vittime: Antonietta Scarparo e Gaetano Di Mauro È stata riconosciuta la seconda vittima dell'incidente del 27 giugno sulla Tangenziale di Napoli: si tratta della 71enne Antonietta Scarparo, era sulla moto insieme a Gaetano Di Mauro.

A cura di Nico Falco

Gaetano Di Mauro e, a destra, la Polizia Stradale (archivio)

È stata identificata, dopo diverse ore, la donna che viaggiava insieme a Gaetano Di Mauro, l'80enne di Caivano che, nella mattinata del 27 giugno, è rimasto coinvolto nell'incidente mortale all'ingresso della Tangenziale ad Agnano, periferia Ovest di Napoli: si tratta di Antonietta Scarparo, 71 anni; l'ha riconosciuta il figlio in obitorio: dopo avere letto il nome dell'uomo aveva contattato le forze dell'ordine allarmato perché solitamente la madre andava in giro in moto con lui e non riusciva a contattarla.

L'incidente è avvenuto intorno alle 13 di di venerdì scorso. Secondo le ricostruzioni Di Mauro, alla guida della Kawasaki, si stava immettendo sulla Tangenziale di Napoli, in direzione Capodichino, attraverso la rampa di accesso "Italia '90", ad Agnano, quando si è scontrato con un camion che proseguiva nello stesso senso di marcia. I due sono stati travolti dall'autoarticolato, per loro nessuna speranza: quando i sanitari sono arrivati sul posto, le gravi lesioni riportate hanno reso immediatamente chiaro che non c'era più nulla da fare. Per l'incidente lo svincolo "Italia '90" è rimasto chiuso per circa due ore e mezza, è stato riaperto intorno alle 16.

Le operazioni per l'identificazione si sono rivelate molto lunghe. Il primo a essere stato riconosciuto è stato Di Mauro, grazie a una patente di guida ritrovata sul luogo dell'incidente. La donna, invece, non aveva documenti con sé e per lungo tempo gli agenti della Polizia Stradale hanno cercato di risalire alla sua identità. Fino a quando il figlio non si è presentato in obitorio per il riconoscimento.