Incidente sul lavoro a Giugliano, operaio morto nel sito delle ecoballe

Un operaio di 63 anni è deceduto nel sito di stoccaggio delle ecoballe a Giugliano: sarebbe stato investito da un mezzo di lavoro. Ricostruzione in corso.
Un mezzo industriale in movimento lo avrebbe travolto, uccidendolo sul colpo: sarebbe morto così un operaio di 63 anni, deceduto oggi, 12 dicembre, a Giugliano in Campania (Napoli), in località Masseria del Re, nel sito di stoccaggio delle ecoballe. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i poliziotti del commissariato Villaricca-Giugliano e l'Ispettorato del Lavoro; per l'uomo non c'è stato nulla da fare nonostante i soccorsi.

L'incidente è avvenuto nel pomeriggio odierno, la ricostruzione è ancora in corso; in base agli elementi raccolti dagli agenti, e alla testimonianze dei presenti, la vittima sarebbe stata colpita dal mezzo industriale durante una manovra. I colleghi avevano immediatamente allertato il 118 ma, quando i sanitari erano arrivati sul posto, avevano solo potuto constatare il decesso. Il punto dell'incidente è stato circoscritto per consentire i rilievi da parte dei poliziotti e dell'Ispettorato del Lavoro; parallelamente sono in corso accertamenti per verificare l'inquadramento lavorativo del 63enne e il rispetto delle norme di sicurezza.

