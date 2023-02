Incendio in un palazzo a Piazza Garibaldi a Napoli: tre persone salvate dai pompieri con l’autoscala Il rogo ha interessato un appartamento al terzo piano di un edificio che sorge in piazza: sul posto i vigili del fuoco che stanno cercando di spegnere le fiamme.

A cura di Valerio Papadia

Momenti di paura in piazza Garibaldi, dove intorno alle 13 un vasto incendio ha interessato un edificio: il rogo – di cui non si conoscono ancore le cause – è divampato in un appartamento al terzo piano di un edificio che sorge nella piazza, a pochi metri dall'ingresso della stazione della Linea 1 della metropolitana. Le fiamme hanno generato una nube di fumo nero, che si è sollevata su gran parte del centro cittadino; paura anche in strada, tra i passanti, che hanno visto le fiamme e il fumo elevarsi dall'appartamento. Nei primi minuti dell'intervento, i pompieri hanno evacuato con l'autoscala tre persone che si trovavano all'interno dell'abitazione.

I vigili del fuoco stanno cercando di spegnere l'incendio

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco di Napoli, che si stanno adoperando per estinguere il rogo: i pompieri stanno cercando di evitare che le fiamme possano propagarsi e, dall'appartamento interessato dal rogo, propagarsi anche ad altre abitazioni dell'edificio. Al momento, non risultano feriti o intossicati, ma come detto l'intervento dei vigili del fuoco è ancora in corso; dopo qualche ora le fiamme sono state circoscritte e i pompieri sono ancora al lavoro per estinguere i focolai residui. Si dovranno poi individuare anche le cause dell'incendio.