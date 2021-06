in foto: [Immagine di repertorio]

Una donna è morta a causa di un incendio sviluppatosi in un'abitazione nella zona collinare di Napoli, nel quartiere Vomero. Secondo le prime notizie, l'incendio si è sviluppato in un appartamento di via Mancini, nell'area di San Martino, dove viveva una donna di 94 anni: suo il corpo trovato carbonizzato all'interno dell'abitazione, avvolta dalle fiamme sprigionatesi nella tarda mattinata di oggi.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando di Napoli per domare l'incendio, assieme alle unità mediche e sanitarie 118 ed ai carabinieri della stazione Vomero per i rilievi e le indagini del caso. Ancora ignote le cause che hanno determinato il rogo, così come le cause del decesso della donna. Con ogni probabilità la Procura si muoverà per aprire un fascicolo d'inchiesta già nelle prossime ore. Secondo quanto ricostruito finora dalle forze dell'ordine presenti sul posto, l'incendio si sarebbe sviluppato proprio nella camera da letto della donna, dove per cause ancora da chiarire sarebbe andato a fuoco proprio il materasso.

Le fiamme hanno poi avvolto l'intera stanza e non avrebbero lasciato scampo alla donna, morta tra le fiamme. Con lei in casa viveva anche la figlia che tuttavia al momento dell'incendio non era presente nell'appartamento. Fondamentale sarà anche la sua testimonianza per provare a capire cosa possa aver scatenato l'incendio: forse uno scaldino, una stufa elettrica, o qualche altra fonte di calore tra le possibili cause. Vigili del fuoco che stanno effettuando tutti i rilievi del caso assieme ai carabinieri della compagnia Vomero per capire l'esatta dinamica della vicenda che ha portato al decesso dell'anziana signora.