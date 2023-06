Incendio a Napoli, a fuoco appartamento tra piazza Mazzini e Corso Vittorio Emanuele A fuoco un appartamento al quinto piano di un palazzo. Sul posto i vigili del fuoco.

A cura di Pierluigi Frattasi

Un incendio è scoppiato in un appartamento al Corso Vittorio Emanuele di Napoli, nei pressi di piazza Mazzini, oggi, martedì 27 giugno 2023. A fuoco una casa al quinto piano di un palazzo. Una grossa colonna di fumo si è levata dall'edificio, visibile a diversi chilometri di distanza. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco per domare le fiamme con due autocarri. I pompieri stanno cercando di raggiungere l'appartamento dove è scoppiato il rogo dal balcone con una scala telescopica. Non si sa al momento se nell'appartamento in fiamme ci siano delle persone o se ci siano dei feriti.

Caos traffico in piazza Mazzini, importante nodo per la viabilità cittadina, che collega la parte alta della città, con i quartieri del Vomero e dell'Arenella, al centro storico. L'incrocio tra Corso Vittorio Emanuele e via Salvator Rosa è rimasto completamente paralizzato, a seguito delle operazioni messe in campo per domare le fiamme. Bloccati anche i bus della linea circolare C16.