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Incastrato in un macchinario nel caseificio, titolare perde la gamba. Incidente sul lavoro a Nocera Inferiore

Sulla vicenda indagano i carabinieri, per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto e individuare eventuali responsabilità.
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A cura di Valerio Papadia
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Immagine di repertorio
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Grave incidente sul lavoro quello che si è verificato oggi, venerdì 17 aprile, in un caseificio a Nocera Inferiore, nella provincia di Salerno. Stando a una prima ricostruzione, il titolare dell'attività commerciale, per cause che sono ancora in corso di accertamento, è rimasto incastrato in un macchinario che stava utilizzando, riportando gravi danni a una gamba. Soccorso dai sanitari del 118, l'uomo è stato portato d'urgenza in ospedale dove, viste le gravi ferite riportate, i medici si sono visti costretti ad amputargli la gamba. Stando a quanto si apprende, l'uomo sarebbe stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico di reimpianto dell'arto amputato e ora è tenuto sotto osservazione.

Nel caseificio di Nocera Inferiore teatro dell'ennesimo incidente sul lavoro sono intervenuti i carabinieri, che hanno eseguito tutti i rilievi del caso e avviato le opportune indagini per ricostruire con precisione la dinamica di quanto accaduto, per verificare il rispetto di tutte le norme sul lavoro e per individuare eventuali responsabilità nell'incidente.

Soltanto qualche settimana fa, la provincia di Salerno è stata teatro di un altro grave incidente sul lavoro, in quella occasione rivelatosi purtroppo mortale: a Sicignano degli Alburni un uomo di 38 anni è morto, lo scorso 1° aprile, mentre lavorava in un cantiere. L'uomo è stato colpito da una lastra d'acciaio e per lui non c'è stato nulla da fare.

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