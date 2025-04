In scooter di notte sulla pista atletica dello stadio Maradona, il Comune: “Video vecchio” Un video, subito diventato virale, mostra alcuni giovani correre in scooter sulla pista atletica dello stadio Maradona. Il Comune di Napoli: “Video vecchio” Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un video, diventato immediatamente virale sui social, mostra alcuni giovani a bordo di un motorino all'interno dello Stadio Maradona di Napoli, intenti a correre lungo la pista atletica. Le immagini hanno fatto rapidamente il giro della Rete, suscitando un vespaio di polemiche. Ma dal Comune fanno sapere che si tratta di un video vecchio, girato "verosimilmente nelle settimane in cui allo stadio Maradona si organizzano i concerti", e dunque almeno alla scorsa estate. Palazzo San Giacomo ha fatto sapere comunque che sono in corso "le necessarie verifiche interne per ricostruire l'episodio".

Il video girato all'interno dello Stadio

Nel video si vedono alcuni ragazzi a bordo di uno scooter, di notte, mentre percorrono la pista atletica a mo' di circuito: il tutto con la scritta in napoletano "Solo noi entriamo nello Stadio Maradona, e che te lo dico a fare, mamma mia", accompagnato dalle proprie urla di festeggiamento. Lungo la pista atletica del Maradona si notano anche materiali vari sulla pista, di quelli appunto usati durante i concerti che si tengono a campionato finito, tra maggio e agosto, all'interno dell'impianto di Fuorigrotta. Circostanza che ha fatto subito capire i più che non si trattasse di un video recente.

Il Comune: "Video vecchio, ma verifiche in corso"

Dopo che il video è diventato virale, il Comune di Napoli ha subito precisato che non si trattava di un video recente, ma che in ogni caso verranno effettuate le verifiche del caso e ricostruire quanto accaduto. Il fatto che ignoti siano entrati di notte nell'impianto con uno scooter, infatti, lascia supporre che possano esserci state delle lacune in termini di sicurezza: circostanza sulla quale ora il Comune di Napoli vuole fare chiarezza. Ma prima di tutto bisognerà risalire alla data esatta in cui si è verificato l'episodio. Questo il comunicato diffuso da Palazzo San Giacomo nel tardo pomeriggio di sabato:

In merito ad un video relativo allo stadio Maradona pubblicato sui social e ripreso dai mezzi di informazione, l'Amministrazione comunale precisa:

"Dalle immagini del video – per la presenza di materiali sulla pista – si evince che il fatto non si è verificato nelle scorse ore, ma verosimilmente nelle settimane in cui allo stadio Maradona si organizzano i concerti. Non sono emersi danni in seguito all'accaduto, ma l'Amministrazione sta effettuando le necessarie verifiche interne per ricostruire l'episodio".