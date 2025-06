video suggerito

In casa marijuana e 10mila dollari in contanti, arrestato 52enne a Poggioreale La Polizia ha arrestato un 52enne a Poggioreale, in casa aveva migliaia di euro e marijuana; sequestrati anche 10mila dollari su cui sono in corso accertamenti.

A cura di Nico Falco

I soldi e la droga rinvenuti nell’abitazione del 52enne

Poche decine di grammi di marijuana, un grosso quantitativo di soldi: quanto basta per far scattare l'arresto con l'accusa di detenzione illegale di sostanza stupefacente. Ma a rendere particolare il sequestro che la Polizia di Stato ha messo a segno in casa di un 52enne napoletano è il tipo di valuta trovato: non solo euro, poco meno di tremila, ma anche circa 10mila dollari americani. Sui quali, naturalmente, sono in corso accertamenti specifici.

L'intervento è stato effettuato dagli agenti del commissariato di Poggioreale, che sono arrivati all'abitazione dell'uomo nel corso dei servizi di controllo predisposti nel quartiere napoletano. Hanno ispezionato l'appartamento del 52enne e hanno trovato circa 36 grammi di marijuana, insieme a diverso materiale per il confezionamento, segno che sarebbe stata divisa in dosi e, successivamente, venduta. Poi, c'erano i soldi: 2.850 euro. E, quindi, la valuta americana, in tutti i tagli: mazzette da uno, cinque, dieci, venti, cinquanta e cento. Tutto il denaro è finito sotto sequestro, ritenuto collegato all'attività illecita.

Sulla provenienza dei soldi l'uomo, A. C., classe 1973, non è stato in grado di fornire spiegazioni plausibili. Al momento non si esclude nessuna ipotesi. Ulteriori verifiche serviranno a stabilire se si tratta di banconote false, ma allo stato attuale potrebbero indicare che l'uomo era pronto a gestire anche clientela straniera, magari tra i tanti turisti che già in questo periodo affollano sia la città sia le località costiere.