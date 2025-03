video suggerito

Importuna una donna in un bar di Ischia, lei e il compagno lo picchiano: denunciati tutti e tre I carabinieri, durante controlli sull'isola di Ischia, hanno denunciati i due uomini e la donna per la rissa avviata in un noto bar di Forio.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Numerosi i controlli messi in campo nella serata di ieri, martedì 11 marzo, dai carabinieri della compagnia di Ischia sull'isola del Golfo di Napoli. In particolare, durante i controlli, i militari dell'Arma sono intervenuti nel Comune di Forio d'Ischia, nella centrale piazza Municipio, per la segnalazione di una rissa all'interno di un noto bar. Una volta sul posto, i carabinieri hanno appurato che, poco prima, all'interno del locale, un uomo aveva importunato una donna, scatenando la reazione della stessa e del suo compagno: è nata così una colluttazione nel corso della quale i tre si sono colpiti con pugni e schiaffi; identificati, tutti e tre sono stati denunciati alla competente Autorità Giudiziaria per rissa e lesioni personali e saranno proposti per il Daspo urbano.

Durante i controlli a Ischia i carabinieri hanno anche denunciato un uomo di 54 anni per detenzione di droga ai fini di spaccio, poiché trovato in possesso di quattro flaconi di levometadone; si tratta di un oppioide utilizzato per trattamenti terapeutici per cui è necessaria prescrizione medica, senza la quale rientra tre le sostanze stupefacenti detenute illegalmente. A Casamicciola Terme, invece, un giovane è stato denunciato perché trovato in possesso di una stecchetta di hashish e di un bilancino di precisione.

I controlli hanno riguardato anche la vicina isola di Procida: qui i carabinieri hanno denunciato alcuni giovani che, in occasione di una festa di compleanno, avevano fatto esplodere alcuni fuochi d'artificio in piazza della Repubblica senza nessuna autorizzazione.