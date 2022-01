Ilaria e Nicholas morti a Pellezzano in un incidente, indagati due amici La coppia di amici era a bordo di un altro scooter. Caduti anche loro, si sarebbero feriti lievemente.

A cura di Pierluigi Frattasi

Ci sono due indagati per la morte di Nicholas Galluzzi, 18 anni, e Ilaria Bove, 15 anni, in un incidente stradale a Pellezzano, in provincia di Salerno, il giorno di Capodanno. Si tratta di due amici dei due giovani, un ragazzo e una ragazza, entrambi di Coperchia, frazione di Pellezzano, che erano a bordo di un altro scooter che viaggiava, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, assieme al primo ciclomotore. La Procura della Repubblica di Salerno ha aperto un’inchiesta per fare luce sull'incidente che ha strappato la vita ai due ragazzi. La famiglia di Ilaria, assistita dall’avvocato Damiano Palo, e quella di Nicholas, dall’avvocato Cecchino Cacciatore. Procedono congiuntamente la Procura ordinaria e la Procura dei Minori. Indagine per omicidio stradale colposo. Le salme e il motorino sono stati sequestrati dalla magistratura. Oggi pomeriggio sarà conferito l'incarico al medico legale per l'esame autoptico che potrà fornire elementi utili per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Non è ancora chiaro cosa sia successo il giorno dell'incidente e tutte le parti avranno modo di chiarire la propria posizione. Secondo le prime ricostruzioni Nicholas e Ilaria viaggiavano a bordo di un Piaggio Beverly 250, quando, su via Carlo De Iuliis, all'altezza della Cartiera, avrebbero perso il controllo dello scooter e sarebbero caduti. I ragazzi avrebbero urtato contro il marciapiede, finendo poi la corsa contro un palo a margine della carreggiata. Uno scontro violento che avrebbe fatto saltar via anche i caschi, ritrovati poi poco distanti. Assieme a loro, su un altro scooter, viaggiava una coppia di amici. Anche questi altri due ragazzi sarebbero caduti, ferendosi, ma in maniera non grave. Sono stati proprio loro, poi, a dare l’allarme. Quindi l'intervento dei soccorsi, con l'ambulanza del 118 e il fratello di Ilaria, volontario Avis, accorsi sul posto per salvare la vita dei due ragazzi. Ma non ci sarebbe stato nulla da fare. Il sindaco di Pellezzano, Francesco Morra, ha dichiarato il lutto cittadino. Tutta la comunità è sconvolta per la terribile tragedia che ha colpito le famiglie dei ragazzi.