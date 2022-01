Lutto cittadino a Pellezzano per Ilaria e Nicholas, morti in un incidente a Capodanno Lutto cittadino a Pellezzano dopo la morte di Nicholas e Ilaria, 18 e 15 anni, in un incidente a Capodanno. Le salme restano sequestrate per l’autopsia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

A Pellezzano, in provincia di Salerno, è lutto cittadino per la morte di Nicholas Galluzzi ed Ilaria Bove, i due ragazzi di 18 e 15 anni morti in un incidente stradale nel pomeriggio del 1° gennaio. La comunità è sotto shock, e ora attende solo il rientro delle salme (sotto sequestro da parte dell'autorità giudiziaria) per poter dare loro l'ultimo saluto. Intanto, la Procura di Salerno indaga sulle dinamiche: indagato come atto dovuto l'amico dei due giovani che guidava il motorino che seguiva i due ragazzi. Anch'egli minorenne, si trova ancora ricoverato in ospedale.

La dinamica dell'incidente è ancora tutta da chiarire: l'impatto è avvenuto su via Carlo De Iuliis, all'altezza della "Cartiera", la strada che collega via Grillo e via Tenente Farina. Nicholas e Ilaria erano a bordo di uno scooter 250, del quale avrebbero poi perso il controllo schiantandosi contro un palo. Si cerca di capire se possa esserci stato un impatto precedente causato magari dal motorino degli altri due amici, che viaggiava subito dietro di loro: uno dei due, anch'egli minorenne ed alla guida del mezzo, è ancora ricoverato in ospedale per le ferite riportate nell'impatto.

Domani verranno affidati gli incarichi ai consulenti per l'autopsia sul corpo dei due giovani, le cui salme restano dunque sotto sequestro. Le famiglie hanno già nominato invece gli avvocati difensori: Cecchino Cacciatore per la famiglia Galluzzi, Damiano per la famiglia Bove. Francesco Morra, sindaco di Pellezzano, ha confermato nelle scorse che il comune salernitano proclamerà il lutto cittadino nel giorno dei funerali, la cui data però è ancora lontana in attesa degli esami autoptici e dello "sblocco" delle salme.