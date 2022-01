Ragazzi morti a Pellezzano (Salerno), fiori sul luogo dell’incidente. Il sindaco: “Siamo sconvolti” Ilaria e Nicolas morti in un incidente, sul luogo dell’impatto deposti fasci di fiori bianchi in segno di omaggio. Il sindaco di Pellezzano: “Una tragedia”

A cura di Pierluigi Frattasi

Lutto nel Salernitano per la morte di Ilaria Bove, 15 enne di Salerno, e Nicholas Galluzzi, 18enne di Pellezzano, vittime di un violento incidente stradale avvenuto ieri, 1 gennaio 2022, in via Carlo De Iuliis, all'altezza della “Cartiera”, la strada che collega Via Grillo di Capezzano e via Tenente Farina. I due ragazzi viaggiavano a bordo di uno scooter Piaggio Beverly 250 quando, per motivi ancora da chiarire, hanno perso il controllo del mezzo scontrandosi contro un palo. L'impatto purtroppo è stato fatale. Sul luogo dell'incidente oggi tantissime persone sono andate a portare fasci di fiori bianchi in segno di omaggio. Mentre sono moltissimi i messaggi di cordoglio, anche dal mondo istituzionale, per le due famiglie per le terribili e premature perdite.

Il fratello della ragazza ha tentato di rianimarla

Ad arrivare sul posto dell'incidente anche il fratello della ragazza, volontario dell'Avis della zona, che ha prestato i primi soccorsi. Purtroppo, per i due giovani non c'è stato nulla da fare, nonostante l'intervento dei sanitari del 118. Secondo le prime ricostruzioni, lo scooter coinvolto nell'impatto viaggiava assieme ad un altro scooter dove c'erano altri due amici delle vittime che sono caduti a terra anche loro, per fortuna senza gravi conseguenze. I ragazzi avrebbero riportato solo qualche escoriazione. I corpi dei due ragazzi deceduti sono stati sequestrati dalla magistratura per ulteriori accertamenti. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione locale e della Compagnia di Mercato San Severino.

Il sindaco: "Siamo sconvolti"

“Nessuno mai avrebbe voluto e immaginato un inizio di anno così tragico – il commento di Francesco Morra, sindaco di Pellezzano – Un incidente, verificatosi in via Carlo De Iulis sul nostro territorio, che ha letteralmente sconvolto l’intera cittadinanza. Due giovani, a bordo di uno scooter hanno purtroppo perso la vita in un sinistro sulla cui dinamica stanno indagando i carabinieri della stazione di Pellezzano. Esprimo a nome mio personale e dell’intera Amministrazione Comunale le più sentite condoglianze alle famiglie dei due giovani colpite da questa immane tragedia. A loro va tutta la vicinanza e la solidarietà per il grave lutto subito. L’intera comunità è rimasta scioccata da quanto accaduto rivolgendo alle famiglie tutto l’affetto e la vicinanza”.